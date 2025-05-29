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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
207
Час на прочитання
1 хв

Тарас Цимбалюк показався з батьками та приголомшив схожістю з татом

Артист поділився, як проводить час із рідними.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Український актор Тарас Цимбалюк, який став новим героєм романтичного шоу "Холостяк", вперше за тривалий час показався з батьками.

Зокрема, артист задля зустрічі з рідними приїхав до рідного Корсунь-Шевченківського. Звичайно ж, на пам'ять вони зробили селфі. Родина позувала на подвір'ї. На знімку також був зображений й хатній улюбленець – песик.

Щоправда, кадр - архівний. Річ у тім, що на знімку помітно дерева, що були зовсім без листя. Наразі ж все довкола зелене.

"Мої найрідніші", - коротко підписав світлину з батьками актор та додав смайлик у вигляді червоного серця.

Тарас Цимбалюк із батьками / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цимбалюк із батьками / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тим часом підписники Тараса Цимбалюка були більш багатослівними. Актора та його батьків просто засипали компліментами у коментарях. Ба більше, фани звернули увагу, що артист як дві краплі води схожий на тата: "Чудова родина", "які гарні", "копія батька".

Нагадаємо, нещодавно Тарас Цимбалюк ділився рідкісним фото з рідною сестрою. Також актор розповів про подію, яка стала в його житті переламним моментом.

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Дата публікації
Кількість переглядів
207
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