Тарас Цимбалюк показався з мамою і розсекретив, який коштовний подарунок їй зробив

Український актор та новий герой романтичного проєкту "Холостяк" Тарас Цимбалюк вперше за тривалий час показався з мамою.

Зокрема, артист перебував у відрядженні, де працював над новим фільмом. Нині ж знаменитість повернувся і першим ділом, звичайно ж, зустрівся з рідними. Тарас Цимбалюк приїхав до рідного Корсуня-Шевченківського.

Вони з мамою вже й встигли влаштувати шопінг. Зокрема, Тарас Цимбалюк придбав рідній людині орхідею, які вона просто обожнює.

Окрім того, актор зробив мамі ще один презент. У торговому центрі жінка запримітила новий телефон. Тарас Цимбалюк звернув на це увагу і тишком-нишком придбав його. Оскільки мама актора проти того, аби син витрачав кошти на такі подарунки, то він це робить таким чином, аби в його рідної людини вже не було змоги відмовитися.

"Матусі дуже сподобався цей телефон, коли ми гуляли в торговому центрі. Але мама влаштовує мені істерики, щоб я не купував їй речі за "такі гроші". Тому, зазвичай, я все купую сам і привожджу до Корсуня. І тоді вона тішиться як дитина. Для мене це найкраще – дарувати щось рідним", - говорить актор.

