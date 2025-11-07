ТСН у соціальних мережах

Гламур

Гламур
712
1 хв

Тарас Цимбалюк показався з мамою і розсекретив, який коштовний подарунок їй зробив

Артист приїхав до рідних, які живуть в Корсуні-Шевченківському.

Валерія Сулима
Тарас Цимбалюк із мамою

Тарас Цимбалюк із мамою / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Український актор та новий герой романтичного проєкту "Холостяк" Тарас Цимбалюк вперше за тривалий час показався з мамою.

Зокрема, артист перебував у відрядженні, де працював над новим фільмом. Нині ж знаменитість повернувся і першим ділом, звичайно ж, зустрівся з рідними. Тарас Цимбалюк приїхав до рідного Корсуня-Шевченківського.

Вони з мамою вже й встигли влаштувати шопінг. Зокрема, Тарас Цимбалюк придбав рідній людині орхідею, які вона просто обожнює.

Тарас Цимбалюк із мамою / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цимбалюк із мамою / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Окрім того, актор зробив мамі ще один презент. У торговому центрі жінка запримітила новий телефон. Тарас Цимбалюк звернув на це увагу і тишком-нишком придбав його. Оскільки мама актора проти того, аби син витрачав кошти на такі подарунки, то він це робить таким чином, аби в його рідної людини вже не було змоги відмовитися.

"Матусі дуже сподобався цей телефон, коли ми гуляли в торговому центрі. Але мама влаштовує мені істерики, щоб я не купував їй речі за "такі гроші". Тому, зазвичай, я все купую сам і привожджу до Корсуня. І тоді вона тішиться як дитина. Для мене це найкраще – дарувати щось рідним", - говорить актор.

Мама Тараса Цимбалюка / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Мама Тараса Цимбалюка / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Нагадаємо, нещодавно в Тараса Цимбалюка був скандал із актором-воїном Даніілом Мірешкіним. Артист вже розкрив, як закінчився їхній конфлікт.

