Тарас Цимбалюк похизувався розкішним подарунком для мами з нагоди особливого свята

Тарас Цимбалюк з мамою / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

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Український актор Тарас Цимбалюк замилував фанів рідкісним фото з мамою.

У День матері, 11 травня, артист залюбки показав фото з мамою-красунею Тетяною. Зірка розповів також про особливий подарунок для неї. Зокрема, Тарас потішив рідну людину коштовними сережками, які ретельно обирав напередодні.

За словами актора, мама була в захваті від такого сюрпризу: "Краще за квіти. Мама підтверджує". Своєю чергою, Тетяна у відповідь сину залишила чимало теплих слів у коментарях: "Спасибі долі, що посилає нам наших дорогих дітей... Тоді ми чуємо таке чарівне слово "мама".

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Тарас Цимбалюк з мамою / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цимбалюк з мамою / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тим часом шанувальники Цимбалюка під публікацією залишили слова вдячності його мамі за виховання сина та оцінили подарунок.

Мамі подяка за такого талановитого і харизматичного сина! Довгих років життя! Мирного неба!

Тепер зрозуміло, від кого у тебе така усмішка. Дуже гарний подарунок

Чудові фото, Тарасе. Так і віє від них теплотою та любов'ю

Нагадаємо, нещодавно акторка Наталка Денисенко, співак Віталій Козловський та інші українські зірки також показали свою родину та привітали найрідніших.