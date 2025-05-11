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- Гламур
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Тарас Цимбалюк похизувався розкішним подарунком для мами з нагоди особливого свята
Актор ніжно привітав найріднішу з Днем матері.
Український актор Тарас Цимбалюк замилував фанів рідкісним фото з мамою.
У День матері, 11 травня, артист залюбки показав фото з мамою-красунею Тетяною. Зірка розповів також про особливий подарунок для неї. Зокрема, Тарас потішив рідну людину коштовними сережками, які ретельно обирав напередодні.
За словами актора, мама була в захваті від такого сюрпризу: "Краще за квіти. Мама підтверджує". Своєю чергою, Тетяна у відповідь сину залишила чимало теплих слів у коментарях: "Спасибі долі, що посилає нам наших дорогих дітей... Тоді ми чуємо таке чарівне слово "мама".
Тим часом шанувальники Цимбалюка під публікацією залишили слова вдячності його мамі за виховання сина та оцінили подарунок.
Мамі подяка за такого талановитого і харизматичного сина! Довгих років життя! Мирного неба!
Тепер зрозуміло, від кого у тебе така усмішка. Дуже гарний подарунок
Чудові фото, Тарасе. Так і віє від них теплотою та любов'ю
Нагадаємо, нещодавно акторка Наталка Денисенко, співак Віталій Козловський та інші українські зірки також показали свою родину та привітали найрідніших.