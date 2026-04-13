Тарас Цимбалюк потрапив у ДТП в Києві — ЗМІ
Повідомляється, що артист перебував на пасажирському сидінні.
Український актор Тарас Цимбалюк потрапив у ДТП в Києві.
Відповідну новину повідомляє видання "РБК-Україна" з посиланням на джерела. Зазначається, що аварія сталась вночі у Подільському районі столиці. Авто, в якому перебував Тарас Цимбалюк, врізалось в інше, яке на момент зіткнення було припаркованим.
Також повідомляється, що актор перебував в автівці як пасажир. За кермом була інша особа. На щастя, ДТП минулась без тілесних пошкоджень.
До слова, видання також опублікувало фото з місце інциденту. На кадрі можна розгледіти безпосередньо саму ДТП. Сам актор від коментарів наразі утримується. Відомо, що у Великдень він перебував у батьків, що проживають у Корсуні-Шевченківському. Цілком ймовірно, що ДТП сталась, коли актор повертався до Києва.
