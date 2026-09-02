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Тарас Цимбалюк повіз батьків до Львова і замилував фото з їхнього сімейного відпочинку
Артист показав, як проводить час із найріднішими.
Український актор Тарас Цимбалюк повіз батьків на відпочинок.
Так, артист вирішив провести час із найріднішими. Тож, актор покликав батьків разом вирушити у сімейну подорож. Родина обрала мальовничий Львів. У своєму Instagram знаменитість вже показав, як в проводить час із батьками.
Звичайно ж, сімейство прогулюється історичними вулицями Львова. Не минає й без фото на пам’ять, аби закарбувати кожну мить цієї подорожі. Окрім того, вони залюбки досліджують заклади Львова, де насолоджуються смачними стравами та напоями.
Зокрема, таким чином Тарас Цимбалюк проводить час із родиною. Хоч в актора й доволі насичений робочий графік, але він знаходить вихідні, аби побути з батьками. І не просто приїхати до Корсуня-Шевченківського, де вони живуть, а й щоб разом подорожувати.
Тим часом користувачі в коментарях бажали їм гарного відпочинку. Також вони зазначили, що проведений час із батьками — це найкраще, що може бути.
Нагадаємо, нещодавно Тарас Цимбалюк офіційно підтвердив, що перебуває в стосунках із колегою Оленю Світлицькою, про його роман з якою вже давно пліткували. Тим часом артистка днями засвітила обручку на безіменному пальці та заговорила про весілля.