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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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33
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Тарас Цимбалюк повіз батьків до Львова і замилував фото з їхнього сімейного відпочинку

Артист показав, як проводить час із найріднішими.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Український актор Тарас Цимбалюк повіз батьків на відпочинок.

Так, артист вирішив провести час із найріднішими. Тож, актор покликав батьків разом вирушити у сімейну подорож. Родина обрала мальовничий Львів. У своєму Instagram знаменитість вже показав, як в проводить час із батьками.

Звичайно ж, сімейство прогулюється історичними вулицями Львова. Не минає й без фото на пам’ять, аби закарбувати кожну мить цієї подорожі. Окрім того, вони залюбки досліджують заклади Львова, де насолоджуються смачними стравами та напоями.

Тарас Цимбалюк із батьками / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цимбалюк із батьками / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Зокрема, таким чином Тарас Цимбалюк проводить час із родиною. Хоч в актора й доволі насичений робочий графік, але він знаходить вихідні, аби побути з батьками. І не просто приїхати до Корсуня-Шевченківського, де вони живуть, а й щоб разом подорожувати.

Тарас Цимбалюк із батьком / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цимбалюк із батьком / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тим часом користувачі в коментарях бажали їм гарного відпочинку. Також вони зазначили, що проведений час із батьками — це найкраще, що може бути.

Батьки Тараса Цимбалюка / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Батьки Тараса Цимбалюка / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Нагадаємо, нещодавно Тарас Цимбалюк офіційно підтвердив, що перебуває в стосунках із колегою Оленю Світлицькою, про його роман з якою вже давно пліткували. Тим часом артистка днями засвітила обручку на безіменному пальці та заговорила про весілля.

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