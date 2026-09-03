Тарас Цимбалюк познайомив кохану з батьками: зірка показав їхній спільний відпочинок у Буковелі

Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька

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Актори Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька після розсекречення роману дедалі частіше з’являються разом, а цього разу артістка показалася не лише в ніжних обіймах коханого, а й у компанії його батьків.

Зірка вирішив влаштувати сімейний відпочинок і вирушив у подорож із найріднішими. До мандрівки Тараса Цимбалюка та його батьків також приєдналася Олена Світлицька. Закохані разом насолоджуються відпочинком у Карпатах. Зокрема, знаменитості показали спільне фото з Буковеля. На знімку Тарас, Олена та батьки актора разом сідять на підйомнику.

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Тож, схоже, Світлицька вже стала частиною найближчого оточення свого коханого. Романтична поїздка виявилася ще й сімейною.

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Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька з батьками / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька з батьками / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Та це не єдиний момент, який останнім часом активно обговорюють прихильники пари. Олена та Тарас також поділилися доволі пристрасними кадрами, на яких не приховували ніжності одне до одного. Акторка повільно провела пальцями по руці Цимбалюка та лаконічно підписала відео: «Мій типаж».

Утім, уважні користувачі Мережі роздивилися в кадрі не лише близькість закоханих. Частина підписників звернула увагу на татуювання на руці Тараса, яке актор свого часу зробив на честь фотосесії з колишньою дружиною Тіною Антоненко.

Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Окрім того, Олена засвітила на руці ефектні коштовні прикраси, серед яких була й каблучка. Щоправда, вона була не на безіменному пальці. Але на іншому фото можна помітити, що все ж акторка носить обручку. Тож, можливо, пара продовжує тягнути інтригу з приводу заручин.

Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Нагадаємо, нещодавно Тарас Цимбалюк повіз батьків до Львова і замилував фото з їхнього сімейного відпочинку.

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