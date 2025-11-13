ТСН у соціальних мережах

Гламур
213
1 хв

Тарас Цимбалюк пригадав, як зірковий колега серйозно травмував його, та здивував причиною

На історію з несподіваним курйозом також відреагувала Наталка Денисенко.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Український актор Тарас Цимбалюк поділився кумедною історією зі знімань, яка неабияк розвеселила його колегу Наталку Денисенко.

Під час участі в одному з розважальних шоу, а саме, «Хто зверху?», де актори змагалися між собою, Цимбалюк пригадав випадок, коли його колега Сергій Стрельников випадково травмував його під час знімань. Виявляється, артисти мали зіграти сцену з бійкою, тому Цимбалюк запропонував Сергію влаштувати невелику репетицію. Зірковий колега погодився, проте не розрахував сили.

«Мені на зйомках розбили ніс випадково. Є такий актор — Сергій Стрельников. Я йому кажу: «Сергію, давай трохи відрепетируємо нашу бійку». А він: «Та навіщо, це ж всього-на-всього бійка на 18 ударів, знімемо так». І ось — слизька підлога, він трохи пішов уперед… і тупо зламав мені ніс», — розповів знаменитість.

Тарас Цимбалюк, Сергій Стрельников і Наталка Денисенко

Тарас Цимбалюк, Сергій Стрельников і Наталка Денисенко

Після цього Денисенко вирішила підтримати колегу та поділилася власним кумедним досвідом зі знімального майданчика: «Я колись довбанулася в скляні двері під час проб. І грала сцену, поки в мене розпухала губа. Це було і смішно, і не дуже. Головне — зуби залишилися цілі».

Нагадаємо, нещодавно актор Андрій Федінчик повідомив, що через тяжку травму спини був звільнений зі служби. Нині він проходить реабілітацію, а його колишня дружина, акторка Наталка Денисенко, зворушливо відреагувала на це.

