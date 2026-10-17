Тарас Цимбалюк приїхав до батьків до рідного Корсуня і показав, як із ними по гриби ходив

Тарас Цимбалюк із батьками / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

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Український актор Тарас Цимбалюк приїхав до батьків до рідного міста та показав, як із ними ходив до лісу гриби збирати.

Артист вирішив провести вихідні в колі близьких. Тож, він поїхав з Києва до рідного міста Корсуня-Шевченківського. Хоч надворі прохолодно, дощить та похмуро, але родина вирішила не засиджуватися у квартирі. Вони всі разом вирушили до лісу, аби збирати гриби.

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Цей похід виявився вдалим. Тарас Цимбалюк показав кошики, які були наповнені грибами. Проте, звичайно ж, для актора куди важливіше було те, що він проводив час із батьками.

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Тарас Цимбалюк із батьком / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тим часом у коментарях під дописом з’явилось чимало «грибних любителів». В артиста запитували, де саме їм вдалося стільки назбирати, але він так і не розкрив місцину. Інші ж користувачі зазначили, що такі моменти з рідними — це неабияк цінно.

Мама Тараса Цимбалюка / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Клас! Такі моменти — це і є щастя!

Куди їздили?

Це неймовірно!

Нагадаємо, тим часом обраниці Тараса Цимбалюка — акторки Олени Світлицької — поруч не було. Проте нещодавно артистка неочікувано заговорила про заміжжя і розкрила, як будує побут із коханим.

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