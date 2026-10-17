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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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751
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Тарас Цимбалюк приїхав до батьків до рідного Корсуня і показав, як із ними по гриби ходив

Артист провів вихідні в колі близьких.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Тарас Цимбалюк із батьками

Тарас Цимбалюк із батьками / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Український актор Тарас Цимбалюк приїхав до батьків до рідного міста та показав, як із ними ходив до лісу гриби збирати.

Артист вирішив провести вихідні в колі близьких. Тож, він поїхав з Києва до рідного міста Корсуня-Шевченківського. Хоч надворі прохолодно, дощить та похмуро, але родина вирішила не засиджуватися у квартирі. Вони всі разом вирушили до лісу, аби збирати гриби.

Цей похід виявився вдалим. Тарас Цимбалюк показав кошики, які були наповнені грибами. Проте, звичайно ж, для актора куди важливіше було те, що він проводив час із батьками.

Тарас Цимбалюк із батьком / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цимбалюк із батьком / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тим часом у коментарях під дописом з’явилось чимало «грибних любителів». В артиста запитували, де саме їм вдалося стільки назбирати, але він так і не розкрив місцину. Інші ж користувачі зазначили, що такі моменти з рідними — це неабияк цінно.

Мама Тараса Цимбалюка / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Мама Тараса Цимбалюка / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

  • Клас! Такі моменти — це і є щастя!

  • Куди їздили?

  • Це неймовірно!

Нагадаємо, тим часом обраниці Тараса Цимбалюка — акторки Олени Світлицької — поруч не було. Проте нещодавно артистка неочікувано заговорила про заміжжя і розкрила, як будує побут із коханим.

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