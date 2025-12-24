Тарас Цимбалюк приїхав до батьків у рідне місто і показав особливу підготовку до Різдва вдома

Тарас Цимбалюк з батьками / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Український актор Тарас Цимбалюк показав підготовку до новорічних свят з родиною.

Так, днями артист поїхав додому до рідних у Корсунь-Шевченківський. Дорогою він встиг оглянути місцеву ялинку на центральній площі та похизувався нею перед підписниками. А одразу після цього зустрівся з мамою й татом у їхній оселі. Проте, крім них, Тараса зустрічав і домашній улюбленець, для якого актор окремо привіз смаколиків.

Тарас Цимбалюк у рідному місті / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Батько Тараса Цимбалюка з песиком / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Вже надвечір вся родина зібралася разом для вбирання ялинки. У фотоблогу Цимбалюк зазначив, що для цього він зокрема використовував іграшки, які передаються з покоління в покоління. Саме завдяки ним, за словами зірки, він знову може відчути себе дитиною.

«Прикрашаємо з батьками ялинку. Ці іграшки дісталися нам від бабусі. Все життя вони мене телепортують у якесь теплюще тепло. Кайф», — замилував актор.

Тарас Цимбалюк у батьків удома / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Крім того, Тарас показав приготовану мамою кутю у горщику. І водночас звернувся до шанувальників зі щирим вітанням з Різдвом, побажавши всього найкращого: «Хочу привітати вас з прийдешнім Різдвом. Хочу щоб ви були оптимістами, любили й поважали, щоб все було окей і щоб ви зустрічали класних людей, які наповнюють. І звичайно, нехай будуть здоровими ваші найрідніші — це дуже важливо. Вітаю вас!»

Тарас Цимбалюк у батьків удома / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

