Гламур
2042
2 хв

Тарас Цимбалюк приїхав до своїх батьків у рідне місто й показав, який вигляд вони мають

Декілька днів актор проведе разом з найріднішими людьми вдома.

Валерія Гажала
Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Український актор Тарас Цимбалюк поділився рідкісним родинним контентом.

Артист вийшов на зв'язок у фотоблогу та повідомив, що вперше за тривалий час їде навідати батьків. Сам Цимбалюк родом з Корсунь-Шевченківського, тож поїхав додому туди. Зірка поділився, що далі на нього чекає насичений робочий графік, але він однаково цей короткий відпочинок у декілька днів вирішив провести саме з найріднішими людьми.

"Я їду в Корсунь до батьків. Давно не був вдома. Як би мені фізично не хотілося б полежати й відпочити вдома після шлейфу проєктів перед відрядженнями, бо ми днями починаємо знімати наступний фільм, але батьки — це святе. У мене є три вихідні. Як би це не звучало сумно, зустрічей з батьками є лише певна обмежена кількість. Треба це усвідомити й від цього відштовхуватися", — зазначив Тарас.

Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Після зустрічі з родиною актор поділився милим спільним селфі. Помітно, що мама Цимбалюка перед тим отримала від зіркового сина букет квітів. Таку теплу світлину з домашньою атмосферою артист підписав так: "На базі".

Тарас Цимбалюк з батьками / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цимбалюк з батьками / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Нагадаємо, нещодавно актор Тарас Цимбалюк опинився в епіцентрі скандалу. Так, актор Даніїл Мірешкін різко відреагував на появу зірки у військовій формі під час знімань і дорікнув у недостатній допомозі війську. Тарас вже відповів на таку критику й пояснив, чи було це узгоджено з бійцями.

2042
