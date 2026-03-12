ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Тарас Цимбалюк різко відреагував на запитання про стосунки з акторкою Оленою Світлицькою

Також артист висловився про народження дітей.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька

Український актор Тарас Цимбалюк різко відреагував на запитання про стосунки з колегою Оленою Світлицькою.

Артистів вже тривалий час підозрюють в романі. Вони не розкривають, що насправді відбувається в їхньому житті, але й додають олії до вогню, публікуючи спільний контент, який місцями пікантний. На проєкті "Тур зірками" Тарас Цимбалюк доволі різко відреагував на запитання про роман з Оленою Світлицькою, відмовившись давати хоча б якісь коментарі. Натомість актор запевнив, що ділитиметься подробицями особистого життя тоді, коли це будуть тривалі, надійні та стабільні стосунки.

"Я не хочу це коментувати. Я в принципі не хочу коментувати, що твориться у мене в особистому житті. Я хочу коментувати це, коли воно вже переросте в щось тривале, надійне, стабільне. Тоді я буду підсвічувати, що відбувається в мене в житті, і показувати людину, з якою я разом", - відрізав актор.

Також Тарас Цимбалюк висловився й про народження дітей. Артист зазначив, що не замислювався про це і в ролі батька поки що себе не бачить. Актор додав, що думатиме про батьківство в тому випадку, коли це гармонійно вписуватиметься в його життя.

"Ще не задумувався про дітей. Мабуть, немає стосунків і тієї стадії, щоб ця тема гармонійно вписалась в моє життя. Якби я хотів дітей, мабуть, вони б у мене вже були", - зазначив артист.

Нагадаємо, нещодавно Тарас Цимбалюк палко поцілував відомого актора. Артист пішов на такий крок із нагоди свята.

