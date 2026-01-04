Тарас Цимбалюк розкрив, чому насправді пішов на "Холостяк" і скільки йому заплатили за знімання

Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Реклама

Український актор Тарас Цимбалюк розкрив, чому насправді взяв участь у проєкті "Холостяк" і скільки коштів йому заплатили за знімання.

Артист був головним героєм 14 сезону реаліті. На YouTube-каналі Okay Eva актор чесно зізнається, що йшов за проєкт з декількох причин. Зокрема, Тарасу Цимбалюку було цікаво спробувати себе в новому амплуа та пережити такий досвід. Окрім того, актор не виключав й того, що дійсно зможе зустріти обраницю. Є ще один важливий фактор, чому Цимбалюк погодився на знімання, – це привернути до себе увагу нової аудиторії.

"Я пішов на шоу "Холостяк" за декількома причинами. По-перше, в мене був дуже турбулентно емоційний період, коли я ухвалював це рішення. І мені хотілося абсолютно якогось нового, унікального досвіду. А це реально унікальний досвід для артиста, хто б туди не пішов. Я дійсно припускав, що зможу там зустріти якусь цікаву людину, з якою можу спробувати побудувати стосунки. Я не йшов туди за грішми", - зізнався актор.

Реклама

Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цимбалюк запевняє, що не йшов на "Холостяк" заради грошей. Тим не менш, актор отримував гонорар. Артист зізнається, що не хотів витрачати свій ресурс безкоштовно. Тож, він запропонував продюсерам платити йому таку ціну, яку він отримає за один знімальний день в кіно, і ті погодились. До речі, після "Холостяка" Тарас Цимбалюк підвищив свої гонорари.

"Про гроші одразу скажу. Я заробив так само, як і заробляв у кіно. У мене в голові не виникла думка, що я туди йшов, бо хотів заробити. Я не хотів, звичайно, втрачати свій ресурс і робити це безкоштовно. Тому я підійшов до продюсера і запропонував це розбити на знімальні дні, і вони платитимуть мені, як я прошу у повному метрі. Це питання було закрите. Я йшов туди, аби притягнути до себе нову аудиторію, я не приховую цього. Мені це цікаво, як не крути, медійна сторона акторська дуже важлива", - зізнався артист.

Нагадаємо, Тарас Цимбалюк на проєкті "Холостяк" обрав Надін, проте пара розійшлася. Подейкували, що актор взагалі не припиняв стосунків із колишньою обраницею, бізнесвумен Світланою Готочкіною. Нещодавно вона розкрила правду, чи справді вони з Цимбалюком досі разом.