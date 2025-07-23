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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
406
Час на прочитання
1 хв

Тарас Цимбалюк розкрив подробиці свого критичного стану і назвав діагноз: "Двічі викликав лікарів"

Артист перебуває під наглядом лікарів вже декілька діб.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк

Український актор Тарас Цимбалюк, який жалівся на погане самопочуття, розсекретив діагноз.

У своєму Instagram артист поділився, що лікарі діагностували у нього гостре отруєння, через яке він провів складну добу з шістьма крапельницями, високою температурою, болем у тілі та нудотою. Щодо причин отруєння, то лікарі не змогли дати однозначної відповіді. Вони припустили, що це могло бути наслідком уживання зіпсованої їжі, зараженої води або контакту з брудом.

"Діагноз — гостре отруєння. Сьогодні я – не "вау", але краще, ніж минулої доби... Вчора в мене залили шість крапельниць, двічі викликав лікарів... Бо температура, ламало все тіло, нудота, пронос і головні болі. Все це одночасно. Можна й*бн*тись. але близькі були поруч. І кваліфіковані лікарі вчасно підхопили вірус під свій контроль. Найчастіше запитуєте: де взявся, що їв? Лікарі зійшлись на думці, що могло взятись звідки завгодно – їжа, вода, якийсь бруд і тд", — повідомив Цимбалюк.

Сторіз Тараса Цимбалюка / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Сторіз Тараса Цимбалюка / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Сторіз Тараса Цимбалюка / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Сторіз Тараса Цимбалюка / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Зірка закликав своїх підписників уважно ставитися до гігієни та не ігнорувати навіть незначні симптоми, адже ситуація може швидко вийти з-під контролю.

Нагадаємо, нещодавно блогерка Настя Скальницька поскаржилася на хірурга, який недбало зробив їй мамопластику й показала фото до та після.

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Дата публікації
Кількість переглядів
406
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