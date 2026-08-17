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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
618
Час на прочитання
2 хв

Тарас Цимбалюк розсекретив роман з відомою зіркою й палко поцілував її: фанати запідозрили драму

Актор підтвердив чутки шанувальників цілунками та обіймами з акторкою.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Тарас Цимбалюк з Оленою Світлицькою

Тарас Цимбалюк з Оленою Світлицькою / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Український актор Тарас Цимбалюк розсекретив свій роман з акторкою Оленою Світлицькою.

Раніше пара доволі тривалий час натякала на стосунки і з’являлася разом на різних заходах. Вони знімали романтичний контент і не приховували іскри. Проте весь цей період не робили жодних офіційних заяв.

Але тепер Тарас уперше був красномовним. У своєму фотоблогу він опублікував підбірку милих романтичних моментів з Оленою та публічно звернувся до неї зі словами: «Люблю тебе».

Тарас Цимбалюк з Оленою Світлицькою / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цимбалюк з Оленою Світлицькою / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цимбалюк з Оленою Світлицькою / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цимбалюк з Оленою Світлицькою / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Серед кадрів можна помітити, як зіркова пара ніжиться й весело проводить час. А на одному з останніх Цимбалюк ніби як з відсилкою до участі в «Холостяку» дарує дівчині троянду, цілує й обіймає.

Судячи з різних погодних умов на кадрах, вочевидь, історія кохання триває вже не один місяць. Схожу заяву зі спільними фото вже робила й Світлицька, але ще на початку цього літа.

Тарас Цимбалюк з Оленою Світлицькою / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цимбалюк з Оленою Світлицькою / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цимбалюк з Оленою Світлицькою / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цимбалюк з Оленою Світлицькою / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цимбалюк з Оленою Світлицькою / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цимбалюк з Оленою Світлицькою / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Щоправда, у цьому всьому є лише одна загадка. Буквально тижнями раніше Олена, коментуючи весілля колишньої подруги Наталки Денисенко, відмовилася оцінювати дружбу куми з Цимбалюком і вдавала, що її нібито нічого з ним не пов’язує.

Водночас акторка у Threads останнім часом говорить про зради та ніде не з’являється з колегою разом. До того ж вона кардинально змінила зачіску з довгого волосся на каре, що також може свідчити про певні переломні моменти у житті зірки.

Дописи Олени Світлицької

Дописи Олени Світлицької

Тож що коїться в особистому житті акторів — достеменно невідомо. У коментарях одні юзери щиро радіють й вітають пару, а інші ж припускають, що це може бути спробою Тараса перепросити за якісь минулі вчинки й дати коханню другий шанс.

  • І це прекрасно, ви пасуєте один одному

  • Нарешті карта розкрита, троянда в неї

  • Відчуття, що просить вибачення цим відео

  • Круто, що Тарас зробив крок. Важливо дати жінці впевненість, супервчинок. Сподіваюсь, це не черговий жарт

Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua розповідала про все, що відомо про історію кохання спорстмена Володимира Кличка та Гайден Панеттьєрі, яка раптово померла у 36 років.

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