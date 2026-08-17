Тарас Цимбалюк розсекретив роман з відомою зіркою й палко поцілував її: фанати запідозрили драму

Тарас Цимбалюк з Оленою Світлицькою / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

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Український актор Тарас Цимбалюк розсекретив свій роман з акторкою Оленою Світлицькою.

Раніше пара доволі тривалий час натякала на стосунки і з’являлася разом на різних заходах. Вони знімали романтичний контент і не приховували іскри. Проте весь цей період не робили жодних офіційних заяв.

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Але тепер Тарас уперше був красномовним. У своєму фотоблогу він опублікував підбірку милих романтичних моментів з Оленою та публічно звернувся до неї зі словами: «Люблю тебе».

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Тарас Цимбалюк з Оленою Світлицькою / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цимбалюк з Оленою Світлицькою / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Серед кадрів можна помітити, як зіркова пара ніжиться й весело проводить час. А на одному з останніх Цимбалюк ніби як з відсилкою до участі в «Холостяку» дарує дівчині троянду, цілує й обіймає.

Судячи з різних погодних умов на кадрах, вочевидь, історія кохання триває вже не один місяць. Схожу заяву зі спільними фото вже робила й Світлицька, але ще на початку цього літа.

Тарас Цимбалюк з Оленою Світлицькою / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цимбалюк з Оленою Світлицькою / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цимбалюк з Оленою Світлицькою / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Щоправда, у цьому всьому є лише одна загадка. Буквально тижнями раніше Олена, коментуючи весілля колишньої подруги Наталки Денисенко, відмовилася оцінювати дружбу куми з Цимбалюком і вдавала, що її нібито нічого з ним не пов’язує.

Водночас акторка у Threads останнім часом говорить про зради та ніде не з’являється з колегою разом. До того ж вона кардинально змінила зачіску з довгого волосся на каре, що також може свідчити про певні переломні моменти у житті зірки.

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Дописи Олени Світлицької

Тож що коїться в особистому житті акторів — достеменно невідомо. У коментарях одні юзери щиро радіють й вітають пару, а інші ж припускають, що це може бути спробою Тараса перепросити за якісь минулі вчинки й дати коханню другий шанс.

І це прекрасно, ви пасуєте один одному

Нарешті карта розкрита, троянда в неї

Відчуття, що просить вибачення цим відео

Круто, що Тарас зробив крок. Важливо дати жінці впевненість, супервчинок. Сподіваюсь, це не черговий жарт

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