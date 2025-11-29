Тарас Цимбалюк шокував, як став жертвою переслідувань: "Це було не смішно"

Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Український актор Тарас Цимбалюк, який нещодавно зворушив кадрами з батьками, розповів, як протягом декількох місяців був жертвою переслідувань.

Шокувальною історією артист поділився на проєкті "Холостяк-14", головним героєм якого він є. Знаменитість пригадав, як одна прихильниця занадто радикальними методами намагалась привернути його увагу. Жінка протягом декількох місяців вистежувала Тараса Цимбалюка біля його будинку. Ба більше, вона не йшла ані вночі, ані навіть під час кепських погодних умов.

"Якщо в мене є симпатія до дівчини, то я нормально реагую на ініціативу. Але в мене є кілька шокувальних історій на цю тему. Наприклад, декілька місяців на мене чекала дівчина під будинком. Одного разу мене машина привезла в годину ночі, а вона стояла мокра під дощем з якимось пакетом", - пригадує актор.

Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Така ініціатива Тарасу Цимбалюку зовсім не сподобалась. Тож, він вирішив поговорити з жінкою та порадив їй звернутися до психолога. Проте прихильниця лиш просила провести з нею декілька годин. Артист зізнається, що така поведінка його дійсно лякала.

"Я казав: "Хочете, оплачу вам психолога, який допоможе побороти вашу проблему". А вона відповіла, що їй це не потрібно. Казала: "Мені потрібно декілька годин провести з вами". І це було не смішно. Така ініціатива не дуже", - поділився артист.

