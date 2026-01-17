Тарас Цимбалюк у жіночій білизні показався з відомою акторкою на тлі чуток про їхній роман

Тарас Цимбалюк

Реклама

Особисте життя Тараса Цимбалюка знову опинилося в центрі уваги після його участі у шоу «Холостяк».

Так, актор несподівано з’явився у кумедному відео в компанії колеги по цеху, чим лише підлив олії у вогонь чуток про нові стосунки. На тлі активних обговорень можливого роману з акторкою Оленою Світлицькою Цимбалюк вийшов на зв’язок із підписниками у соцмережах. Зірки разом опублікували серію жартівливих кадрів. Особливу увагу привернув образ Тараса де він постав у жіночих стрингах, доповнивши лук штанами та курткою.

Тарас Цимбалюк й Олена Світлицька / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Попри відверто гумористичний формат, публіка сприйняла спільну появу пари зовсім не як жарт. Навпаки — фанати ще активніше почали приписувати актору та його колезі роман, особливо після того, як нещодавно їх помітили разом у кінотеатрі в обіймах.

Реклама

Утім, самі актори не поспішають розставляти всі крапки над «і». Ані Цимбалюк, ані Світлицька не підтвердили жодних романтичних стосунків, наголошуючи, що їхні спільні появи — не більше ніж «випадкові зустрічі». Тож питання про їхній статус залишається відкритим.

Камінгаут буде, чи це вже він і є?

І так зрозуміли вже давно, бо ні одна красуня з проєкту не сподобалась

Смішно читати коменти, хто тільки недавно дізнався про Цимбалюка і Світлицьку. Вони завжди були друзями. Можу помилятися, бо і після довгої дружби можуть виникнути почуття. Але майже впевнена, що це не той випадок

Нагадаємо, після проєкту «Холостяк» фіналістки все частіше розкривають нові подробиці. Наприклад, Ірина Пономаренко зізналася, як відреагувала на рішення Тараса Цимбалюка вигнати її.