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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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384
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2 хв

Тарас Цимбалюк відправив батьків за кордон і показав їхню щасливу подорож: "Татусь в захваті"

Рідні актора вже поділилися першими враженнями.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Тарас Цимбалюк з батьками

Тарас Цимбалюк з батьками / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Український актор Тарас Цимбалюк потішив батьків особливою подорожжю за кордон. Поки артист перебуває на гастролях, його найрідніші насолоджуються відпочинком в Італії.

У своєму фотоблогу Цимбалюк опублікував світлини батьків із Венеції. Для його тата Василя Васильовича, який за фахом історик і літературознавець, ця поїздка стала особливою нагодою побачити на власні очі місця, про які він багато років розповідав учням. Не менш яскраві враження отримала й мама актора Тетяна Василівна.

Батьки вже встигли написати в сімейному чаті про свої емоції від знайомства з італійським містом. Своїми словами захоплення вони поділилися і з сином.

«Враження фантастичні. Місто-казка. Місто-легенда. Перлина світової історії та культури. Татусь від Венеції в захваті!» — написали рідні актора.

Батьки Тараса Цимбалюка / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Батьки Тараса Цимбалюка / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Сториз Тараса Цимбалюка / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Сториз Тараса Цимбалюка / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас, своєю чергою, зізнався, що особливо радіє можливості батьків подорожувати і пізнавати те, що раніше здавалося недосяжним.

«Мої хороші зараз у подорожі… Тішусь. Тато вперше побував у Венеції. І це той випадок, коли людина знає про Венецію більше за деяких місцевих жителів. Тато витратив багато років на вивчення всесвітньої історії, і я неймовірно тішусь, що батьки, котрі є педагогами, які дійсно люблять свій предмет, перебувають у місцях, про які вони сотні разів розповідали учням», — поділився артист.

Нагадаємо, нещодавно Тарас Цимбалюк привів свою кохану на «Голос країни-14», а вона здивувала танцями босоніж. Тіна Кароль теж не втрималася й станцювала без підборів просто на тренерському кріслі.

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