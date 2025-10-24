ТСН у соціальних мережах

Тарас Цимбалюк вперше зізнався, чому розійшовся зі Світланою Готочкіною

Знаменитість щиро поділився переживаннями щодо колишніх стосунків.

Злата Ковтун
Світлана Готочкіна і Тарас Цимбалюк

Світлана Готочкіна і Тарас Цимбалюк / © instagram.com/got.sveta

Український актор Тарас Цимбалюк відверто згадав про свої останні стосунки з бізнесвумен Світланою Готочкіною та вперше пояснив, чому вони розійшлася.

Зірка зазначив, що навколо його особистого життя постійно ширяться чутки, однак він не такий спокусник, як дехто вважає: "Мені "шиють" романи просто з усіма. У мене немає абсолютно якогось конвеєра з дівчат. Між стосунками були паузи, не так багато було цих стосунків, серйозних, я маю на увазі".

Тарас Цимбалюк та Світлана Готочкіна / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цимбалюк та Світлана Готочкіна / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Актор розповів, що їхня історія зі Світланою почалася на відстані: спершу вони місяць спілкувалися онлайн, а потім зустрілися у Києві й відчули взаємну гармонію. Та згодом дистанція стала справжнім випробуванням — бізнесвумен розвивала справу в Польщі, а Цимбалюк постійно був на зніманнях.

"Розбір побутових проблем мав би вирішуватися за столом, а все це вирішувалося в якихось повідомленнях та дзвінках. Світлана не розуміла, що таке, наприклад, тиждень на знімальному майданчику, коли ти віддаєш море енергії, і коли ти приїжджаєш додому, тобі — ну, давай, розважай мене", — поділився актор у шоу "Холостяк".

Перед Новим роком пара серйозно посварилася — і після цього їхня історія закінчилася. Попри це, актор визнає, що залишається романтиком і не виключає, що знайде своє справжнє кохання саме на розважальному шоу.

Нагадаємо, нещодавно редакція ТСН.ua підготувала тематичний матеріал про Тараса Цимбалюка та його відомі стосунки. Серед ексобраниць зірки — акторка Дар’я Петрожицька, Вікторія Варлей та інші.

