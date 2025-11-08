Тарас Цимбалюк вперше зізнався у стражданнях через розрив із другою дружиною

Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Український актор та головний герой шоу «Холостяк-14» Тарас Цимбалюк, вперше відкрито поділився емоціями після розриву зі своєю другою дружиною — візажисткою Тіною Антоненко.

За словами актора, розрив став для нього одним із найскладніших періодів у житті. Він зізнався, що під час стосунків обоє замовчували проблеми та поступово втрачали контакт із власними відчуттями.

«Я відчував, що втрачаю себе… Стосунки на той момент не розкривали ідентичність одне одного. Замовчувалися речі, які нас не влаштовували. Ми консервували це кілька років, а я намагався дати час і знаходив багато відмазок», — розповів Тарас в одному з випусків шоу.

Актор підкреслив, що його глибока прихильність до Тіни тільки ускладнювала ситуацію, а розставання вимагало від нього не лише емоційної сили, а й роботи над собою: «Напевно, через призму того, що я був дуже небайдужий до неї… Я розумів, що триває робота з психологом, і мені зараз потрібно розібратися із собою».

Тарас Цимбалюк і Тіна Антоненко / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Паралельно з внутрішньою боротьбою Цимбалюк намагався тримати кар’єру на плаву, беручи участь у численних проєктах та зніманнях. Такий ритм виснажував його фізично та морально, адже актор боявся відмовляти і часто погоджувався на те, що не приносило йому задоволення.

«Боявся комусь відмовити, погоджувався на проєкти, на які, можливо, не варто було. Загнав себе в стан внутрішнього виснаження. Але цей досвід дав свої уроки: я зрозумів себе, прийняв і тепер почуваюся комфортно насамперед із собою», — зазначив він.

Нагадаємо, нещодавно Тарас Цимбалюк приїхав до рідних у Корсунь-Шевченківський і не стримав емоцій, показавши маму шанувальникам. Артист також розкрив, який коштовний подарунок підніс їй цього разу, викликавши захоплення у фанів.