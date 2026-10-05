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Тарас Цимбалюк з коханою здивували романтичним кроком у стосунках та показали фото
Актори показали нові татуювання та здивували шанувальників милим символом, який тепер прикрашає їхні руки.
Українські актори Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька зробили парні татуювання, якими вкотре підігріли цікавість до своїх стосунків.
Закохані вирішили залишити на тілі спільний символ. Для нового тату вони обрали незвичний дизайн. Малюнки з’явилися на передпліччях обох акторів. Цимбалюк та Світлицька показали результат у соцмережах. І вибір пари неабияк розчулив їхніх прихильників. Адже замість серйозних символів закохані обрали дещо значно миліше.
На руках Тараса та Олени тепер красуються мультяшні єдинороги.
Втім, схоже, на цьому любовна колекція однакових татуювань у акторів не закінчується. Олена Світлицька у своїх сторіз натякнула, що новий малюнок став не першим спільним тату закоханих.
Раніше на тілах Тараса та Олени шанувальники помічали однакові цифри — п’ятірки. Саме цей збіг свого часу привернув увагу прихильників і став одним із приводів для розмов про можливий роман акторів ще до того, як вони відкрито розповіли про свої стосунки.
Зазначимо, роман Тараса Цимбалюка та Олени Світлицької тривалий час залишався лише предметом чуток. Перші розмови про їхні стосунки з’явилися на минулого року, а згодом актори перестали приховувати свої почуття. У серпні Тарас публічно освідчився Олені в коханні, опублікувавши ніжне відео з підписом «Кохаю тебе».
Нагадаємо, нещодавно Тарас Цимбалюк та його кохана разом з’явилися на зйомках нового сезону «Голосу країни», де Олена спробувала свої сили як учасниця, а Тарас підтримував кохану за лаштунками та жартома називав її «своєю Ріанною».