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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
42
Час на прочитання
2 хв

Тарас Цимбалюк з коханою здивували романтичним кроком у стосунках та показали фото

Актори показали нові татуювання та здивували шанувальників милим символом, який тепер прикрашає їхні руки.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Олена Світлицька і Тарас Цимбалюк

Олена Світлицька і Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Українські актори Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька зробили парні татуювання, якими вкотре підігріли цікавість до своїх стосунків.

Закохані вирішили залишити на тілі спільний символ. Для нового тату вони обрали незвичний дизайн. Малюнки з’явилися на передпліччях обох акторів. Цимбалюк та Світлицька показали результат у соцмережах. І вибір пари неабияк розчулив їхніх прихильників. Адже замість серйозних символів закохані обрали дещо значно миліше.

На руках Тараса та Олени тепер красуються мультяшні єдинороги.

Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька / © instagram.com/olena_svitlytska

Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька / © instagram.com/olena_svitlytska

Втім, схоже, на цьому любовна колекція однакових татуювань у акторів не закінчується. Олена Світлицька у своїх сторіз натякнула, що новий малюнок став не першим спільним тату закоханих.

Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька / © instagram.com/olena_svitlytska

Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька / © instagram.com/olena_svitlytska

Раніше на тілах Тараса та Олени шанувальники помічали однакові цифри — п’ятірки. Саме цей збіг свого часу привернув увагу прихильників і став одним із приводів для розмов про можливий роман акторів ще до того, як вони відкрито розповіли про свої стосунки.

Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька / © instagram.com/olena_svitlytska

Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька / © instagram.com/olena_svitlytska

Зазначимо, роман Тараса Цимбалюка та Олени Світлицької тривалий час залишався лише предметом чуток. Перші розмови про їхні стосунки з’явилися на минулого року, а згодом актори перестали приховувати свої почуття. У серпні Тарас публічно освідчився Олені в коханні, опублікувавши ніжне відео з підписом «Кохаю тебе».

Нагадаємо, нещодавно Тарас Цимбалюк та його кохана разом з’явилися на зйомках нового сезону «Голосу країни», де Олена спробувала свої сили як учасниця, а Тарас підтримував кохану за лаштунками та жартома називав її «своєю Ріанною».

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