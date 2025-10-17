Тарас Цимбалюк заявив про грандіозні плани у кар’єрі: "Мене вже важко назвати просто актором"

Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Український актор Тарас Цимбалюк відверто розповів про свої творчі амбіції та поділився, як оцінює власний успіх.

Артист зізнався, що наразі оцінює свою кар’єру лише на сім балів із десяти. За його словами, попереду — ще чимало цілей і перспектив. У шоу "NABARI" Цимбалюк також зізнався, що нині його часто сприймають не лише як актора, а й як секс-символа та публічну особу. Та, за словами зірки, це не заважає йому розвиватися одразу в кількох напрямках.

"Мене вже важко назвати просто актором. Є блогінг, шоубізнес, рекламні інтеграції. Але акторство для мене — це основа, і я хочу, щоб воно залишалося помітною частиною мого життя", — зазначив Тарас.

Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Серед найближчих планів Цимбалюка — участь у нових серіалах і виставах, а також спроба себе у ролі продюсера: "Є бажання спробувати себе як продюсера. У нас із Наталкою (Денисенко — прим. ред.) вже є спільні вистави, можливо, поставимо щось нове. Хочеться, щоб проєкти ставали масштабнішими й якіснішими".

Тарас також пригадав досвід участі в українських розважальних телешоу. За словами артиста, він погоджується бути учасником проєктів не лише заради публічності, а й для власного розвитку. Актор наголосив, що попри нові виклики в медіа, він залишається відданим своїй професії та прагне, аби український кінематограф виходив на новий рівень.

"Мене цікавив сам досвід. Хотілося спробувати щось кардинально нове. Я не шкодую — це був цікавий виклик і ще одна грань історії шоубізнесу", — розповів знаменитість.

