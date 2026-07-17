Тарас Цимбалюк закрутився в романтичному танці з колегою Світлицькою: відео наробило галасу

Олена Світлицька і Тарас Цимбалюк

Реклама

Українські актори Олена Світлицька і Тарас Цимбалюк знову підігріли чутки про роман — цього разу зірки опублікували відео з доволі відвертим танцем, яке миттєво привернуло увагу шанувальників.

Новий привід для обговорень з’явився в Instagram артистів. Саме там Тарас Цимбалюк поділився роликом, на якому він танцює разом з Оленою Світлицькою. Пара рухається впритул одне до одного, не приховуючи легкої романтичної атмосфери. Кадри швидко розлетілися Мережею. А прихильники з новою силою заговорили про можливі стосунки між знаменитостями. Водночас самі актори інтригу лише підігрівають.

«Кайф! Добре, що ми вивчили цей танчик», — написав під відео Тарас.

Реклама

Олена Світлицька і Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Олена Світлицька і Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

На публікацію відреагувала й сама Світлицька.

«Випадково зустрілися», — написала Олена під відео короткий, але промовистий коментар.

Цей жарт лише додав інтриги, адже чутки про роман між акторами не вщухають уже тривалий час. Самі знаменитості не підтверджують особисті стосунки, однак регулярно дають фанам нові приводи для обговорень. Спільні фото, відео та флірт у коментарях щоразу породжують нову хвилю припущень.

Олена Світлицька і Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Олена Світлицька і Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Нагадаємо, нещодавно переможниця «Холостяка» Надін Головчук чесно висловилася про Цимбалюка та заявила, що хоче особисто подивитися йому в очі.

Реклама

Новини партнерів