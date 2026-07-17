ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
345
Час на прочитання
1 хв

Тарас Цимбалюк закрутився в романтичному танці з колегою Світлицькою: відео наробило галасу

Актори з новою силою розпалили дискусії щодо їхнього роману пристрасними рухами на відео.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
Коментарі
Олена Світлицька і Тарас Цимбалюк

Олена Світлицька і Тарас Цимбалюк

Українські актори Олена Світлицька і Тарас Цимбалюк знову підігріли чутки про роман — цього разу зірки опублікували відео з доволі відвертим танцем, яке миттєво привернуло увагу шанувальників.

Новий привід для обговорень з’явився в Instagram артистів. Саме там Тарас Цимбалюк поділився роликом, на якому він танцює разом з Оленою Світлицькою. Пара рухається впритул одне до одного, не приховуючи легкої романтичної атмосфери. Кадри швидко розлетілися Мережею. А прихильники з новою силою заговорили про можливі стосунки між знаменитостями. Водночас самі актори інтригу лише підігрівають.

«Кайф! Добре, що ми вивчили цей танчик», — написав під відео Тарас.

Олена Світлицька і Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Олена Світлицька і Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Олена Світлицька і Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Олена Світлицька і Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

На публікацію відреагувала й сама Світлицька.

«Випадково зустрілися», — написала Олена під відео короткий, але промовистий коментар.

Цей жарт лише додав інтриги, адже чутки про роман між акторами не вщухають уже тривалий час. Самі знаменитості не підтверджують особисті стосунки, однак регулярно дають фанам нові приводи для обговорень. Спільні фото, відео та флірт у коментарях щоразу породжують нову хвилю припущень.

Олена Світлицька і Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Олена Світлицька і Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Олена Світлицька і Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Олена Світлицька і Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Нагадаємо, нещодавно переможниця «Холостяка» Надін Головчук чесно висловилася про Цимбалюка та заявила, що хоче особисто подивитися йому в очі.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
345
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie