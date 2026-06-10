Тарас Цимбалюк замилував рідкісними фото з батьками й зачарував їхнім стильним виглядом

Тарас Цимбалюк з батьками / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

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Український актор Тарас Цимбалюк вперше за тривалий час поділився теплими кадрами з найріднішими.

У своєму фотоблогу артист опублікував селфі з мамою Тетяною та батьком Василем, які приїхали провідати його до Києва з рідного Корсуня-Шевченківського. На світлині родина позувала просто неба на тлі сонячної столиці та не приховувала радості від зустрічі.

«Мої хорошенькі приїхали», — лаконічно, але зворушливо підписав кадр Цимбалюк.

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Тарас Цимбалюк з батьками / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Під час сімейної прогулянки актор зробив ще кілька фото, на яких його батьки продемонстрували стильні образи в теплій літній палітрі. Мама знаменитості обрала яскравий жовтогарячий костюм, що складався з легкої сорочки та широких штанів із принтом. Образ вона доповнила сонцезахисними окулярами, чорною сумкою та лаконічними прикрасами.

Тато актора постав у невимушеному кежуал-вбранні. Для прогулянки він обрав гірчичне поло та штани, які гармонійно поєднувалися з образом дружини.

Тарас Цимбалюк з батьками / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

У коментарях користувачі зазначили, що батьки актора мають чудовий вигляд і випромінюють особливу теплоту.

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