Тарас Цимбалюк здивував, як обирав переможницю "Холостяка": "Все одно, хто покине проєкт"

Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Український актор Тарас Цимбалюк здивував, як насправді обирав переможницю 14 сезону романтичного шоу "Холостяк".

Артист на YouTube-каналі Okay Eva чесно зізнався, що ні до кого з дівчат у нього не виникло почуттів. У фіналі залишились ті учасниці, з якими в нього склалось нормальне спілкування. Коли дійшло до фіналу, то, за словами Цимбалюка, він опинився в глухому куті. Тож, актор звернувся до продюсерів, аби ті допомогли з вибором переможниці, оскільки йому було "все одно, хто покине проєкт".

Також актор наголосив, що жодній учасниці не давав марних надій, що потім вони будуть в стосунках та будуватимуть спільне життя разом. За словами артиста, "Холостяк" – це "капсульна історія".

Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

"Я не відчув, що може з кимось статися метч на проєкті. Коли зібралась трійка дівчат, з якими більш-менш складається спілкування, а виключно лише за таким критерієм ця градація відбувалась, то ми з продюсерами сіли, і я кажу: "Давайте порадимося, бо в мене глухий кут. Ви тут як досвідчені люди, порадьте мені, бо мені абсолютно все одно, хто наступним покине проєкт". Я не бачив сенсу розкидатися обіцяючими флюїдами і розповідати дівчатам, що ми з вами будемо будувати майбутнє, що створюватимемо стосунки, що ми пара. Я вже розумів, що це капсульна історія", - говорить актор.

Проте після проєкту Тараса Цимбалюк попросив вибачення в однієї з фіналісток. Йдеться про Анастасію Половинкіну. За словами актора, вона єдина, хто прийшов на "Холостяк" у надії зустріти кохання, а не в пошуках піару. Після фіналу, де Цимбалюк віддав перевагу іншій, він зрозумів, що задів почуття Анастасії. Ба більше, на постшоу Половинкіна не стримувала сліз, що актор її не обрав. Тож, Тарас Цимбалюк декілька разів попросив у неї вибачення, що зробив боляче.

Анастасія Половинкіна

"Єдина, у кого я попросив вибачення, бо я відчув реальні почуття, це Настя. Це єдина дівчина, яка прийшла на проєкт за мною. Це дівчина, яка не написала в шапці профілю "Холостяк-14". Це дівчина, яка не піарилась на цьому проєкті, яка на постшоу сиділа, вмикали кадри з "Холостяка", а вона ревіла, бо я її не обрав. Я попросив вибачення декілька разів, бо зачепив її почуття. Вона прийшла на цей проєкт щиро, і мені було дуже неприємно, що саме через мене в неї така драматична реакція", - зізнався актор.

Нагадаємо, раніше Тарас Цимбалюк назвав причину, чому насправді пішов на "Холостяк". Також артист розкрив гонорар, який йому заплатили за знімання.