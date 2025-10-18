Тарас Цимбалюк здивував зізнанням про невдалі шлюби: "Мама не розмовляла зі мною два місяці"

Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Реклама

Український актор Тарас Цимбалюк відверто розповів про свій непростий досвід у коханні.

Під час першої вечірки одного з розважальних шоу, а саме "Холостяк", зірка зізнався, що має за плечима два розлучення. Перший шлюб, за словами Тараса, був студентським і абсолютно несвідомим.

"Ми одружилися зовсім не думаючи. Мені просто бракувало розуму тоді. Після розлучення мама навіть не розмовляла зі мною два місяці", — зізнався актор.

Реклама

Тарас Цимбалюк

Другий шлюб з візажисткою та фотографкою Тіною Антоненко тривав лише 11 місяців. Руку та серце Цимбалюк запропонував дівчині просто у прямому ефірі, однак тепер зізнається, що пошкодував про надмірну публічність. За словами Тараса, саме ревнощі та увага до його акторської кар’єри стали причиною поступового охолодження у стосунках.

"Я ніколи не зраджував. Просто настало емоційне вигорання — втома. Ми зрозуміли, що нам не цікаво далі бути разом", — поділився він.

Нагадаємо, нещодавно Тарас Цимбалюк поділився амбітними планами на майбутнє, зазначивши, що більше не обмежується лише акторством. Знаменитість розповів, що прагне розвиватися в нових творчих напрямках.