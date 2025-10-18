ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
375
Час на прочитання
1 хв

Тарас Цимбалюк здивував зізнанням про невдалі шлюби: "Мама не розмовляла зі мною два місяці"

Артист щиро поділився, про що шкодує у своїх колишніх стосунках.

Автор публікації
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Український актор Тарас Цимбалюк відверто розповів про свій непростий досвід у коханні.

Під час першої вечірки одного з розважальних шоу, а саме "Холостяк", зірка зізнався, що має за плечима два розлучення. Перший шлюб, за словами Тараса, був студентським і абсолютно несвідомим.

"Ми одружилися зовсім не думаючи. Мені просто бракувало розуму тоді. Після розлучення мама навіть не розмовляла зі мною два місяці", — зізнався актор.

Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк

Другий шлюб з візажисткою та фотографкою Тіною Антоненко тривав лише 11 місяців. Руку та серце Цимбалюк запропонував дівчині просто у прямому ефірі, однак тепер зізнається, що пошкодував про надмірну публічність. За словами Тараса, саме ревнощі та увага до його акторської кар’єри стали причиною поступового охолодження у стосунках.

"Я ніколи не зраджував. Просто настало емоційне вигорання — втома. Ми зрозуміли, що нам не цікаво далі бути разом", — поділився він.

Нагадаємо, нещодавно Тарас Цимбалюк поділився амбітними планами на майбутнє, зазначивши, що більше не обмежується лише акторством. Знаменитість розповів, що прагне розвиватися в нових творчих напрямках.

Дата публікації
Кількість переглядів
375
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie