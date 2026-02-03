Тарас Цимбалюк зізнався, у чому помилився на "Холостяку" і чим його розчарувало шоу

Тарас Цимбалюк

Український актор Тарас Цимбалюк відверто висловився про свій досвід участі в романтичному реаліті «Холостяк» та пояснив, чому проєкт не виправдав його очікувань.

Після завершення знімань артист вийшов на зв’язок із підписниками в Instagram. Один із юзерів поцікавився, чи справді шоу було для Цимбалюка несерйозним кроком. Актор одразу спростував таке припущення. Проте, за словами Тараса, він йшов на проєкт із зовсім іншими уявленнями та значно більшими сподіваннями.

«Перед початком знімань у мене була глобальніша віра в цей проєкт: у повномасштабніше однодумство з продюсерами… Після старту, після знайомства з форматом знімання, відчуття до всього змінилися. Але все вже було на певних рейках», — поділився артист в Instagram.

Тарас Цимбалюк про «Холостяк» / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Цимбалюк наголосив, що не заперечує позитивних моментів участі. Але водночас актор розсекретив, що за цим ще й також стояв сценарій і подекуди обмеження під час знімань.

«Було багато класних моментів, багато теплих епізодів з дівчатами, багато сміху і добра… Але ключове — це шоу, де є сценарій, щоденні брифи, типажі, амплуа, сюрпризи зранку. І на превеликий жаль, свобода дій — геть не в усьому», — видав Тарас.

При цьому актор підкреслив, що не має претензій до самого проєкту. Навпаки — головні запитання він адресує лише собі. Зокрема, визнав свою проблему, що перед погодженням на учать у шоу не до кінця розумів, що за цим стоїть насправді.

«Фундаментальні питання у мене тільки до самого себе. Ключове — на березі я недостатньо чітко дослідив скелет проєкту», — підкреслив зірка.