Тарас Цимбалюк зворушив кадрами з батьками та похизувався їхнім незвичайним дозвіллям

Український актор Тарас Цимбалюк потішив шанувальників новими сімейними кадрами.

Сьогодні зірка опублікував в Instagram, за яким стежать понад 419 тисяч користувачів, відео та фото, зроблені під час поїздки з батьками по гриби в рідному Корсуні-Шевченківському. Напередодні артист вирушав до лісу лише з батьком, і тоді їм вдалося зібрати 40 грибів. Цього ж разу компанію чоловікам склала мама актора — Тетяна.

Спочатку родина з’явилася у сториз в автівці, дорогою до лісу. Згодом Тарас поділився фото та короткими відео батьків, підписавши їх словами: «Безцінний час». На одному з відео мама Цимбалюка зізналася, що головна мета поїздки для неї — не грибний улов, а спільний відпочинок з рідними.

«Я хочу потоптатися по лісу, побути з сином, з чоловіком. А може, і знайду гриби. Тоді ви побачите», — сказала Тетяна.

Буквально за годину після публікації сімейні кадри зібрали тисячі вподобайок. Підписники засипали актора теплими коментарями. Шанувальники відзначили, що такі прості, щирі моменти додають Цимбалюку ще більшої людяності та тепла в очах публіки.

Дуже душевне і миле фото. Ти ще є дитиною, коли маєш батьків!

У вас неймовірна сім’я і найгарніші батьки

Так мило, що ви з батьками проводите час! А гриби — це тема!

Нагадаємо, нещодавно Тарас Цимбалюк вперше відверто розповів про непростий період після розлучення з другою дружиною. Зірка зізнався, що розрив боляче вдарив по ньому й став справжнім життєвим випробуванням.