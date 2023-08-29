Тарас Цимбалюк злився в палких обіймах зі співачкою-початківицею в її новому кліпі

Співачка та блогерка Геля Зозуля в середині серпня спровокувала чутки про роман з українським актором Тарасом Цимбалюком, коли їх заскочили в обіймах.

Щоправда, тоді думки користувачів розділилися: одні були переконані, що між ними дійсно щось є, а інші впевнені, що Цимбалюк просто знявся у кліпі виконавиці. Другі мали рацію. Актор став головним героєм нової відеороботи артистки на трек Bavovna.

Тарас Цимбалюк та Геля Зозуля

У новій композиції Геля Зозуля співає про невгамовну любов. Текст треку в співачки народився досить швидко. Як артистка сама зізнавалась, вона написала його всього за 15 хвилин.

"Ідеї для пісень мені приходять "згори". Я прибирала, і мені в голову прийшла фраза "а на серці в мене бавовна". Всім українцям відоме походження цього мему, тож я вирішила використати його у своїй пісні, щоб зробити яскравий акцент. Тож я швидко записала спочатку ідею, потім накидала якесь аранжування, записала вокал. Музика — це не математика, тут немає формул, немає правил. Музика, як і будь-яка творчість, — це магія, в яку я вірю і віддаюсь їй повністю", - зізналась артистка.

Тарас Цимбалюк та Геля Зозуля

Геля Зозуля вже й відзняла кліп. Знімання відбувалися на Житомирщині, творча група відтворила справжнє весілля. Окрім Цимбалюка Геля запросила своїх TikTok-колег. Так, ведучою імпровізованого весілля стала блогерка Світлана Цурпаленко, роль дружок зіграли Христина Руденко та Сніжана Цурпаленко. Режисером кліпу став Ілля Осядлий.

Загалом, Геля Зозуля не збирається зупинятися на досягнутому. Нині в артистки є аж цілих 70 текстів до майбутніх пісень, які вона планує реалізувати у творчості.

Нагадаємо, співачка Злата Огнєвіч теж готує новинку для своїх прихильників. Виконавиця в обтислому корсеті показала, як під дощем відбуваються знімання.

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