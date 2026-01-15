- Дата публікації
Тараса Цимбалюка неочікувано заскочили з відомою акторкою, з якою йому приписували роман
Вони разом відвідали допрем'єрний показ серіалу "Тиха Нава".
Український актор Тарас Цимбалюк неочікувано засвітився в компанії своєї колеги Олени Світлицької, з якою йому приписували роман.
Так, у Києві відбувся показ нового оригінального серіалу у стилі true crime від платформи Київстар ТБ "Тиха Нава". На події побував Тарас Цимбалюк, і не сам, а в компанії Олени Світлицької. Гості заходу звернули увагу, що актори трималися разом, сиділи поруч у залі, коли переглядали першу серію "Тихої Нави". Пара не уникала камер і мала розслаблений вигляд.
Відомо, що актори давно знайомі: вони часто проводять час у спільній компанії та разом грають у театральній виставі. Саме це й ставало приводом для чуток серед фанатів, утім Олена Світлицька раніше їх спростовувала.
"Це нормально, тому що ми дійсно багато часу разом проводимо з цією компанією. Ми багато гастролюємо. Ми граємо Мотрю і Карпа у виставі. Тому… пишуть, то пишуть", — раніше коментувала акторка.
Водночас їхня спільна поява саме на допрем'єрному показі "Тихої Нави" — одного з найочікуваніших ексклюзивів Київстар ТБ — знову привернула увагу до особистого життя зірок.
До речі, навесні 2025 року акторам вже приписували роман. Ба більше, тоді джерела ТСН.ua навіть заскочила парочку, коли та йшла вулицями Львова, і при цьому вони тримались за руки.
А нещодавно Олена Світлицька зізналась, що наразі перебуває в стосунках. Проте, обранця свого, вона, звичайно ж, не розсекретила.