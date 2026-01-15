Тараса Цимбалюка неочікувано заскочили з відомою акторкою, з якою йому приписували роман

Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька

Український актор Тарас Цимбалюк неочікувано засвітився в компанії своєї колеги Олени Світлицької, з якою йому приписували роман.

Так, у Києві відбувся показ нового оригінального серіалу у стилі true crime від платформи Київстар ТБ "Тиха Нава". На події побував Тарас Цимбалюк, і не сам, а в компанії Олени Світлицької. Гості заходу звернули увагу, що актори трималися разом, сиділи поруч у залі, коли переглядали першу серію "Тихої Нави". Пара не уникала камер і мала розслаблений вигляд.

Відомо, що актори давно знайомі: вони часто проводять час у спільній компанії та разом грають у театральній виставі. Саме це й ставало приводом для чуток серед фанатів, утім Олена Світлицька раніше їх спростовувала.

Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька на показі серіалу "Тиха Нава"

"Це нормально, тому що ми дійсно багато часу разом проводимо з цією компанією. Ми багато гастролюємо. Ми граємо Мотрю і Карпа у виставі. Тому… пишуть, то пишуть", — раніше коментувала акторка.

Водночас їхня спільна поява саме на допрем'єрному показі "Тихої Нави" — одного з найочікуваніших ексклюзивів Київстар ТБ — знову привернула увагу до особистого життя зірок.

До речі, навесні 2025 року акторам вже приписували роман. Ба більше, тоді джерела ТСН.ua навіть заскочила парочку, коли та йшла вулицями Львова, і при цьому вони тримались за руки.

А нещодавно Олена Світлицька зізналась, що наразі перебуває в стосунках. Проте, обранця свого, вона, звичайно ж, не розсекретила.