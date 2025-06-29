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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Тарасу Цимбалюку приписали роман з Антоніною Хижняк: актор різко відреагував

Тарас Цимбалюк іронічно прокоментував плітки, що в нього нібито стосунки з колегою.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Тарас Цимбалюк та Антоніна Хижняк

Тарас Цимбалюк та Антоніна Хижняк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Українському актору Тарасу Цимбалюку, який став новим героєм романтичного реаліті "Холостяк", приписали роман із колегою Антоніною Хижняк.

Артисти свого часу зіграли палке подружжя в серіалі "Спіймати Кайдаша". Хоч картина вже давно завершилася, але, вочевидь, ще є такі, які бачать в акторах не просто колег, а й пару в реальному житті. Зокрема, на YouTube навіть з'явилося відповідне відео, де йдеться про "стосунки" Цимбалюка та Хижняк.

Актор натрапив на ролик та з іронією прокоментував його зміст. Він звернувся до Антоніни Хижняк та зазначив, що "в неї немає совісті", адже, мовляв, між ними "стосунки", а вони пів року не бачилися.

"А, так? Тоню, немає в тебе совісті. Як так, ми з тобою пів року не бачимося? У нас же стосунки!" – іронічно написав актор.

Допис Тараса Цимбалюка / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Допис Тараса Цимбалюка / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Загалом, Тарас Цимбалюк дав зрозуміти, що жодних романтичних стосунків між ним та Антоніною Хижняк насправді немає. Своє кохання артист вирушає шукати на проєкті "Холостяк".

Нагадаємо, нещодавно в особистому житті гумориста та співака Івана Люленова сталися зміни. Знаменитість розійшовся з дівчиною, з якою протягом трьох років перебував у стосунках.

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