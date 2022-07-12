Тарбарова показала уламки ворожих мін, які знайшла у своєму подвір'ї: "Нам пощастило"

До початку повномасштабної війни українська співачка Світлана Тарабарова розам з родиною мешкала у Дмитрівці, що на Київщині.

Село було цілих 11 днів окуповане російськими військовими. Як розповіла виконавиця, їм з родиною пощастило.

Окупанти прийшли до Дмитрівки 26 лютого, а Світлані вдалося звідти виїхати 25. Вони поїхали на захід України.

Та місяць тому Тарабарова повернулася до своєї домівки. Як зізналась виконавиця, їм пощастило, адже їхній будинок вцілів. Та, на жаль, у селі безліч зруйнованих осель.

"Нам пощастило. У нас одноповерховий будинок, і якось не прилетіло. А поруч у будинки прилетіло: в дах, зруйновано перший поверх. Тобто багато. Ти гуляєш по містечку, і ти бачиш зруйноване містечко майже наполовину. Два дитячі майданчики розбиті", - з сумом розповіла Тарабарова в ефірі "Ранку з Україною".

Хоч будинок виконавиці вцілів, та на подвір'ї артистка знайшла чимало уламків ворожих мін. Світлана їх всі зібрала задля того, аби потім показувати своїх нащадкам та нагадувати, яке жахіття зробили росіяни.

Фото: скріншот з відео

"Ось ці уламки ми зібрали у нашому дворі. Це уламки від міни, яка розривається і розлітається. Росіянам довіряти не можна і прощати їх не можна", - додала Світлана.

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