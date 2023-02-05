Тарологиня розповіла, що Квіткова у пошуках потенційного партнера, а Добринін боїться стосунків

У середині січня блогерка Даша Квіткова та ведучий Микита Добринін приголомшили новиною, що розлучаються.

Фани були просто шоковані, адже вони здавалися ідеальною парою. Прихильники не можуть остаточно зрозуміти, чому ж пара розлучається, хоч Микита і Даша пояснили, що просто перенаситилися одне одним. Також екси двозначно відповідають, що кохання між ними не зникло, але разом вони бути не можуть.

Ексклюзивно вікканська жриця, тарологиня Олена Кузьмич, яка щодня робить прогноз на ТСН.ua, зробила таропрогноз за картами щодо стосунків Квіткової та Добриніна.

Зокрема, Олена подивилася, чи були зради у стосунках Даші та Микити, чи з'явився на горизонті у когось із ексів новий партнер та чи будуть вони знову разом.

Даша Квіткова і Микита Добринін / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Таропрозноз від Олени Кузьмич

1. Хто став ініціатором розриву у стосунках між Микитою Добриніним та Дашею Квітковою?

Якщо говорити про те, хто став ініціатором розриву, то неможливо визначити - чи це він, чи вона. Тут, швидше, йдеться про те, що вони двоє як пара виснажили себе. Плюс додалися обставини війни, і вони вже двоє не можуть існувати разом. В основі розкладу є дуже багато карт, які вказують на розрив і знищення стосунків. Наприклад, є башта, яка говорить про те, що все знищено вщент, але іноді на зруйнованому фундаменті можна побудувати щось нове. Є перевернута карта Ієрофанта, а Ієрофант у більшості випадків символізує шлюб. Також є карти, які говорять про те, що потрібно щось змінювати, наприклад, як колесо фортуни. В цьому розкладі навіть є карта смерті, а в таро смерть – це не смерть. У більшості випадків, карта смерті являється у стосунках тоді, коли йдеться саме про розлучення. Завершується цей розклад картою повішельника. Це означає, що вони застили в цій точці і їм потрібно було рухатися далі.

Даша Квіткова і Микита Добринін / Фото: instagram.com/kvittkova

2. Що стало причиною розриву Даші та Микити та чи були зради у їхніх стосунках?

Друге питання у нас поєднане з першим. Бо тут немає карт, які відповідають за зраду. До речі, у розкладі на зраду з'являються ті карти, які є у попередньому розкладі. Так зазвичай буває з таро. Тобто, якщо от вони утворюють одну версію, то вони будуть цієї лінії притримуватися і надалі. Все ж таки, це спільне рішення пари, що вони не відчувають задоволення разом, не можуть рухатися далі, у них змінилися якісь пріоритети.

Даша Квіткова і Микита Добринін / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

3. Чи з'явився у Даші Квіткової новий бойфренд?

Вона дуже ефектна жінка, сексуальна жінка. Це навіть підтверджується картами таро, у яких в основі є туз жезлів і королева жезлів. Станом на зараз, у неї є чоловіки, яких вона оцінює, як ймовірних партнерів. Вона обов'язково шукатиме рівню собі, але чи приведе це у майбутньому до якихось стосунків, невідомо поки що. Вона на стадії оцінювання, вона не хоче переливати з пустого в порожнє, вона хоче бути впевненою у партнері і впевненою у завтрашньому дні. Тому це не буде там якийсь роман на один день. Відповідно, вона шукатиме такого партнера, з яким вона зможе далі розвиватися та рости.

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

4. Чи з'явилася у Микити нова дівчина?

Станом на зараз, а таро – це ніби фотографія моменту, у нього теж немає когось на горизонті. Але якщо він шукатиме когось, то це буде людина, з якою він з повністю зануриться в кохання і розчиниться в ньому. Він шукатиме людину дуже розумну. Людину, з якою він зможе зростати, яка підтримуватиме його і надихатиме. Відповідно зараз поруч з ним нікого такого немає. Зараз для нього буде дуже страшно зробити якийсь крок у стосунках, тому що у нас є карта дурня в розкладі.

Микита Добринін / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

5. Чи розлучаться Даша і Микита остаточно та чи є шанс, що вони знову будуть разом?

Через війну горизонт прогнозування подій став значно менший, ніж раніше. Якщо, наприклад, раніше на таро можна було подивитися на пів року, на кілька місяців вперед, бо за цей час людина могла приймати певні рішення, то зараз йдеться про дуже невеликий час наперед. Таро переконані, що зараз у цих двох якийсь такий період виснаження. Човен сім'ї розбився о побут, тому що найбільший відсоток розлучень припадає саме на перший рік народження дитини. От коли пара припиняє бути парою, а стає батьками. От тому тут багато випробувань. Можливо, війна на них вплинула. А таро не виключає шанс, що вони помиряться і будуть разом, тому що попереду багато світлих карт.

Даша Квіткова та Микита Добринін / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Зауважимо, астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками. Відповідно, передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Читайте також: