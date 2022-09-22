"Тато тепер - автомобіль": Коля Сєрга влучно висміяв росіян, які підлягають призову

У Росії оголосили часткову мобілізацію, українці тим часом з гумором реагують на новину з країни-агресорки.

Український музикант Коля Сєрга, який боронить Україну в лавах ЗСУ, влучно висміяв росіян.

Так, у Росії оголосили часткову мобілізацію. Українці ж, своєю черго, з гумором відреагували на цю новину. Зокрема, Коля Сєрга записав гумористичне відео, де наглядно показав, яка доля чекає на призовників.

Країна-агресорка дарує автомобіль сім'ям окупантів, які померли в Україні. Коля Сєрга зазначив, що мобілізовані росіяни стануть тепер автомобілями.

"У будинку хвилювання, шум, здивування. Це не казка, а бувальщина. Десь за містом, дуже недорого тато тепер - автомобіль!" – заспівав Коля.

Гумору додає й те, що після заяви злочинця Шойгу про заклик на службу 300 тис. резервістів, АвтоВАЗ запланував 2023 року виготовити таку ж кількість автомобілів.

"Ну що, почалася акція "москвича" за москвича", - пожартував під відео Сєрга.

У коментарях під дописом музиканта, користувачі вибухнули сміхом. Вони зазначили, що навіть АвтоВАЗ вірить в ЗСУ: "Жарт смішний, ситуація страшна", "АвтоВАЗ вірить в ЗСУ", "Співпадіння? Не думаю".

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