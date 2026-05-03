ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
273
Час на прочитання
1 хв

TAYANNA на свіжих фото приголомшила дорослим виглядом 13-річного сина-красеня

Даніель кардинально змінився.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Коментарі
TAYANNA

TAYANNA / © instagram.com/tayanna_reshetnyak

Українська співачка TAYANNA вперше за тривалий час показала фото зі своїм сином.

Артистка поділилась сімейними кадрами в Instagram. На знімках виконавиця обіймала 13-річного Даніель та ніжно цілувала його в щічку. Кадри знаменитість доповнила приспівом зі своєї нової пісні "Мама", прем’єру якої вона планує на 5 травня.

Користувачі у коментарях, звичайно ж, зазначили, що композиція чудова, проте вони були приголомшені виглядом сина співачки. Річ у тім, що Даніель кардинально змінився і нині його просто не впізнати. Хлопчик подорослішав та став справжнім красенем.

TAYANNA з сином / © instagram.com/tayanna_reshetnyak

TAYANNA з сином / © instagram.com/tayanna_reshetnyak

Сина TAYANNA засипали компліментами у коментарях. А деякі були здивовані, що він дозволяє мамі його цілувати. Річ у тім, що Даніелю 13 років, а це саме перехідний вік. Тож, у дітей характер змінюється.

  • Як синочок подорослішав, змінився… Неймовірно красивий!

  • Ого, це ще він дається цілуватись. Мій, коли було 13 років, вже не підпускав!

  • Які ви милі!

TAYANNA з сином / © instagram.com/tayanna_reshetnyak

TAYANNA з сином / © instagram.com/tayanna_reshetnyak

Зазначимо, TAYANNA сама виховує 13-річного Даніеля. Артистка народила сина, коли перебувала в шлюбі з продюсером Єгором Глібом. Чоловік не спілкується з Даніелем та не бере участі в його вихованні.

Нагадаємо, нещодавно колишній герой "Холостяка" Іраклі Макацарія приголомшив помітно підрослим виглядом сина. Грузинський бізнесмен ділився ніжним фото з Георгієм.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
273
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie