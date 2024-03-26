TAYANNA отримала ділянку землі на Балі та зізналася, хто їй зробив такий подарунок

Українська співачка TAYANNA зізналась, що отримала ділянку землі на Балі та пояснила, яким чином це відбулося.

Як виявилося, це сталося близько трьох років тому, коли артистка зустрічалася з бойфрендом. Саме він зробив для виконавиці такий коштовний масштабний подарунок, адже його професія була пов'язана із забудовою земель Балі.

"Це ще той бойфренд, який був три роки тому. Він просто займається будівництвом на Балі й він мені подарував шматок землі", - розповіла співачка в програмі від "Люкс ФМ".

TAYANNA / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

Також артистка пояснила, що в майбутньому планує там побудувати віллу, надихатися для нових творчих проєктів і просто проводити час з родиною.

"Я мріяла з дитинства, щоб у мене був будиночок біля океану. І коли я зароблю багато грошей, я побудую собі там віллу. І буду відправляти на зиму батьків і сама туди приїжджатиму на місяць надихатися. Хочу будинок, куди я буду приїжджати раз на рік на два чи один місяць, писати пісні, відпочивати з сином і перезаряджатися", - додала зірка.

Нагадаємо, нещодавно ексчоловік Анни Трінчер, блогер Олександр Волошин, показав подарунки від колишньої за понад 50 тис. грн.

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