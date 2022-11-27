TAYANNA після розриву з бойфрендом зробила несподівану заяву про стосунки з чоловіками

Також виконавиця розповіла, які висновки зробила після завершення останніх стосунків.

Українська співачка TAYANNA переживала тяжкий розрив зі своїм бойфрендом, з яким зустрічалася понад рік.

Та, схоже, артистка змогла "відійти" від болісного розтавання та зробила для себе висновки, якими вона поділилася у фотоблогу.

"Зрозуміла свою місію – не вмирати за мужиками, а зцілювати людей своїми піснями і голосом. Творець наділив мене талантом, і він мені не належить – це божий дар, який я маю нести людям", - розповіла артистка.

TAYANNA / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

Також співачка розповіла, що її шлях життєвий був тяжкий, утім цікавий. За словами зірки, вона була багато разів "зламана". Однак, такого більше не буде. Цілком ймовірно, що зірка мала на увазі, що більше не шукатиме стосунків.

"Зламана дуже, і не один раз, - але це вже останній", - додала TAYANNA.

TAYANNA / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

Артистка зробила й неочікувану заяву. TAYANNA розповіла, що вона у стосунках для чоловіків була фінансовим Wi-Fi.

"Для чоловіків я фінансовий Wi-Fi – але чомусь не у свій бік. Виправляємо! Вони купують зі мною подарунки собі", - написала TAYANNA.

TAYANNA / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

Зазначимо, співачка зустрічалася з бойфрендом, на ім'я Олександр. Розрив стосунків для артистки був болісним, вона його тяжко переживала. Навіть коли виконавиця згадувала про Олександра, то не могла стримати сліз.

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