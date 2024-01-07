TAYANNA поділилася рідкісними кадрами підрослого 11-річного сина і зачитала з ним реп

Артистка здивувала талантами хлопця.
Українська співачка TAYANNA вперше за довгий час оприлюднила кадри зі своїм 11-річним сином Даніелем.
Зірка у своєму фотоблогу постала разом з сином на дивані. До слова, співачка була без краплі макіяжу у невимушеному одязі. А ось хлопець одягнув спортивну футболку й шорти і приголомшив своїми вокальними здібностями. Даніель зачитав реп англійською мовою. Таке запальне виконання підтримала й зіркова мама. TAYANNA час від часу допомагала з деякими рядками треку.
Артистка дуже пишається такими музикальними здібностями сина. І під відео додала, що "росте малий репер".
Цікаво, що мама з сином отримали вподобайку від Міки Ньютон. А решта шанувальників зазначило, яка ж TAYANNA турботлива мама.
- Крута мама! Підтримка для сина у всіх починаннях
- Клас! Молодець
- Круто! Он воно як, хлопче
- Оце він навалює! Треба фіт записати
Нагадаємо, українська співачка TAYANNA народила сина від ексшлюбу з російським відомим продюсером Єгором Глєбом. І нещодавно артистка чесно зізналася, як батько-росіянин ставиться до 11-річного Даніеля під час повномасштабного вторгнення.
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