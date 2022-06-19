Tayanna показала ніжне фото з бойфрендом-красунчиком

Українська співачка TAYANNA похизувалася романтичним знімком зі своїм бойфрендом-красунчиком.

У своєму Instagram знаменитість опублікувала фото, яке було зроблене 2021 року під час відпочинку в Чорногорії.

На знімку коханий виконавиці стоїть повернутий до камери спиною та ніжно цілує TAYANNA.

"Моя улюблена фотографія", - підписала знімок щаслива співачка.

TAYANNA з бойфрендом / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

До слова, про бойфренда TAYANNA мало що відомо. Артистка про нього нічого не розповідає, а також не показує його обличчя. Утім, що вони зустрічаються понад рік. Його звуть Олександром.

TAYANNA з ним ходить на публічні заходи. Одного разу журналістам вдалося зафільмувати його обличчя на конкурсі "Міс Україна Всесвіт", де закохані засвітилися разом. Парочка трималася за ручки, а коли помітила журналістів, то пішла геть.

Бойфренд TAYANNA / Фото: скриншот з відео

До слова, в Олександра коротке русяве волосся, а також він відрощує бороду. Раніше TAYANNA говорила, що вони поки не живуть разом.

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