TAYANNA показала помітно підрослого 11-річного сина і здивувала, як він змінився

Українська співачка TAYANNA, справжнє ім'я якої Тетяна Решетняк, потішила прихильників сімейним контентом.

У своєму Instagram виконавиця опублікувала колаж з фото, на якому зображена вона та її 11-річний син Даніель. Вони знімалися у професійному фотосеті. TAYANNA позувала в чорній довгій сукні, тим часом Даніель змінив два образи: офіційним та джинсовий костюм.

TAYANNA з сином / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

До слова, Даніель вже помітно підріс. Окрім того, з роками син виконавиці неабияк змінився.

Окрім того, TAYANNA наголосила про важливість проводити час із сім'єю. Співачка зазначила, що нині треба як ніколи цінувати рідних та близьких, а також знаходити радість у дрібницях.

Син TAYANNA / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

"Ми часто забуваємо про те, що справжнє щастя ховається в простих речах – в спільних прогулянках, сміху, розмовах та обіймах. Зараз, як ніколи, ми повинні цінувати кожну мить, проведену з родиною та друзями. Знаходьте радість у дрібницях і пам’ятайте, що найцінніше в житті – це люди, які поруч з нами", - зазначила виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно Ірина Федишин показала, як її 13-річний син підріс. Також виконавиця розсекретила, що подарувала Юрію на день народження.

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