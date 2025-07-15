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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
532
Час на прочитання
1 хв

TAYANNA показалася з 10-річним сином і розповіла про курйоз, який трапився з ними в аеропорту

TAYANNA разом із сином перебуває за кордоном. Однак їхня подорож не минає без неприємних інцидентів.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
TAYANNA

TAYANNA / © instagram.com/tayanna_reshetnyak

Українська співачка TAYANNA, справжнє ім'я якої Тетяна Решетняк, поділилася рідкісним фото з сином і розповіла про неприємний курйоз, який трапився з ними в аеропорту.

Артистка разом із 10-річним Даніелем перебуває за кордоном. У своєму Instagram виконавиця вже показала світлини з їхньої подорожі. Зокрема, артистка опублікувала селфі, що було зроблене в літаку. На кадрах TAYANNA позувала перед об'єктивом фотокамери, тим часом Даніель схилився на сидінні та спав із маскою на очах.

TAYANNA з сином / © instagram.com/tayanna_reshetnyak

TAYANNA з сином / © instagram.com/tayanna_reshetnyak

Вони разом прилетіли літаком із Берліна до Варшави. Та, на жаль, неприємних інцидентів не вдалося уникнути. TAYANNA забулася валізу біля паркомату. Все б нічого, але речі співачки залишилися в Берліні, а вона згадала про це у Варваші.

"Хто забув свою валізу біля паркомату в аеропорту – звісно я! А аеропорт трішки в Берліні, а я трішки у Варшаві", - поділилася артистка.

Допис TAYANNA / © instagram.com/tayanna_reshetnyak

Допис TAYANNA / © instagram.com/tayanna_reshetnyak

Нагадаємо, нещодавно дружина ведучого Тімура Мірошниченка разом із чотирма дітьми вирушила на відпочинок. Інна розповіла про курйози, які трапилися з ними в дорозі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
532
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