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TAYANNA показалася з 10-річним сином і розповіла про курйоз, який трапився з ними в аеропорту
TAYANNA разом із сином перебуває за кордоном. Однак їхня подорож не минає без неприємних інцидентів.
Українська співачка TAYANNA, справжнє ім'я якої Тетяна Решетняк, поділилася рідкісним фото з сином і розповіла про неприємний курйоз, який трапився з ними в аеропорту.
Артистка разом із 10-річним Даніелем перебуває за кордоном. У своєму Instagram виконавиця вже показала світлини з їхньої подорожі. Зокрема, артистка опублікувала селфі, що було зроблене в літаку. На кадрах TAYANNA позувала перед об'єктивом фотокамери, тим часом Даніель схилився на сидінні та спав із маскою на очах.
Вони разом прилетіли літаком із Берліна до Варшави. Та, на жаль, неприємних інцидентів не вдалося уникнути. TAYANNA забулася валізу біля паркомату. Все б нічого, але речі співачки залишилися в Берліні, а вона згадала про це у Варваші.
"Хто забув свою валізу біля паркомату в аеропорту – звісно я! А аеропорт трішки в Берліні, а я трішки у Варшаві", - поділилася артистка.
Нагадаємо, нещодавно дружина ведучого Тімура Мірошниченка разом із чотирма дітьми вирушила на відпочинок. Інна розповіла про курйози, які трапилися з ними в дорозі.