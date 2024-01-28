TAYANNA полетіла з мамою до екзотичної країни та показала, як минає їхній відпочинок

Українська співачка TAYANNA поїхала на відпочинок до екзотичної країни.

Про це вона повідомила у своєму Instagram. У відпустку артистка поїхала не сама, компанію їй склала мама. Разом вони відпочивають в Індії.

TAYANNA з мамою / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

У фотоблогу TAYANNA активно ділиться кадрами з відпустки і показує, чим вони займаються. Зокрема, співачка з мамою милується неймовірними краєвидами, відвідують пам'ятні місця, приміряють індійське традиційне вбрання та долучаються до традицій країни.

TAYANNA / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

Як поділилася TAYANNA, Індія доволі цікава країна, після подорожі до якої в неї залишилося багато думок та вражень.

"Цікава країна Індія. Одночасно викликає цілий калейдоскоп емоцій і думок. Ще в процесах, а вони різні", - прокоментувала артистка.

TAYANNA / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

Нагадаємо, нещодавно ведуча Соломія Вітвіцька поділилася кадрами з відпустки. Щоправда, відпочивала вона не за кордоном, а в українських Карпатах. До речі, Вітвіцька теж була не сама, компанію їй склав новий коханий, якого вона вперше засвітила.

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