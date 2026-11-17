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- Гламур
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TAYANNA попрощалася з довгим волоссям: зірка шокувала кардинальними змінами образу
Виконавиця похизувалася змінами в образі та зізналася, що скучила за улюбленою стрижкою.
Українська співачка TAYANNA повернула собі улюблену зачіску — артистка відстригла довге волосся та похизувалася оновленим каре.
Про зміни в образі виконавиця повідомила в Instagram-історіях. Тетяна Решетняк вирішила знову обрати стрижку, до якої, очевидно, має особливу прихильність. Співачка показала результат перевтілення та поділилася емоціями з підписниками. Судячи з її реакції, повернення до звичної довжини волосся стало для неї приємною зміною. Нову зачіску артистка зустріла з неабияким захопленням.
«Ну шо, повернулась моя кареха улюблена», — написала Tayanna.
Виконавиця не стала багатослівною та просто дала зрозуміти, що скучила за своєю фірмовою стрижкою. Подовжене каре знову стало частиною її образу. Артистка не приховувала свій захват від довгоочікуваних змін.
Нагадаємо, нещодавно TAYANNA зробила жорстку заяву про український шоубізнес.