TAYANNA повідомила про розрив з бойфрендом та зізналась, на які гроші зараз живе

Так, виконавиця поділилася, що вони з Олександром розійшлися, аби зрозуміти, хто вони є одне для одного.

TAYANNA з ексбойфрендом продовжує спілкуватися, але разом з ним вже не живе. Хоча знаменитість сподівається, що, можливо, вони ще будуть разом. Утім, у співачки є сумніви. Адже за понад рік стосунків Олександр не зрозумів, чи кохає Тетяну, чи ні.

"Ми роз'їхалися зараз для того, щоби зрозуміти, що, як, до чого. Тому що був дуже складний період, і зі складним періодом не змогли впоратися. Ми спілкуємося, але ми не живемо разом. Надія завжди помирає останньою. Але якщо ти питаєш у людини: "Ти мене кохаєш?", а людина каже: "Що таке кохання? В мене є до тебе дуже хороші, світлі почуття". Якщо складно сказати: "Я тебе кохаю", три слова - значить, його немає, того кохання", - розповіла TAYANNA Славі Дьоміну в ефірі програми "Слава+".

TAYANNA з бойфрендом / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

Нині виконавиця разом з сином та подругою живе на Балі. Вони навпіл орендують віллу. Як поділилася артистка, заробітку у неї нині немає. Та вона разом з сином живе на власні заощадження, яких поки вистачає. Окрім того, Олександр все ж продовжує допомагати Тетяні, зокрема, з орендою вілли.

TAYANNA / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

"Ми роз'їхалися з хлопцем, я зараз живу з подружкою і з сином, ми знімаємо віллу навпіл із подружкою, і виходить, що ця вілла коштує 4 тисячі доларів. Тобто ми платимо по 2 тисячі. Я живу за ті кошти, які в мене були відкладені. Я ж складала собі на якісь мрії, в мене були кошти, я за них живу, плюс в мене ж хлопець є, в нього робота є, він допомагав, ми жили за його кошт. Зараз він допомагає віллу знімати", - додала знаменитість.

Зазначимо, про бойфренда TAYANNA мало що відомо. Артистка про нього нічого не розповідала, а також не показувала його обличчя. Утім, що вони зустрічалися понад рік. Його звуть Олександром.

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