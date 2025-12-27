TAYANNA повідомила про ворожий "приліт" біля неї та показала наслідки: "Це якесь пекло"

TAYANNA / © instagram.com/tayanna_reshetnyak

Українська співачка TAYANNA, справжнє ім'я якої Тетяна Решетняк, повідомила про ворожий "приліт" поруч з її будинком.

У ніч проти 27 грудня російські окупанти масовано обстріляли Україну. Співачка TAYANNA говорить, що поруч з її будинком поцілив "Шахед". На щастя, ніхто не постраждав. Проте будинки загорілися, що їх досі гасять.

"Просто прилетів "Шахед". Це якесь пекло. Тут все ще досі вибухає, бо будинки на газу", - ділиться співачка.

Пожежу після обстрілу досі гасять / © instagram.com/tayanna_reshetnyak

TAYANNA також звернулась до фанів по допомогу. Артистка говорить, що "приліт" був також поруч із будинком для літніх людей. Наразі їх евакуюють. TAYANNA ж поділилась, що нині вкрай необхідні ковдри, одяг, взуття. Тож, вона попросила фанів, у кого є змога, допомогти з цим.

Літнім людям необхідна допомога / © instagram.com/tayanna_reshetnyak

"У мене тут біля будинку просто "приліт" і біля будинку літніх людей. Зараз ми евакуюємо всіх дідусів, бабусь. І зараз дуже потрібно одяг, взуття, ковдри - все що маєте! Бо людей 20. Будь ласочка. Малоземельна 14/1", - звернулась співачка.

Допис TAYANNA / © instagram.com/tayanna_reshetnyak

