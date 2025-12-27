- Дата публікації
TAYANNA повідомила про ворожий "приліт" біля неї та показала наслідки: "Це якесь пекло"
Артистка звернулась до фанів по допомогу.
Українська співачка TAYANNA, справжнє ім'я якої Тетяна Решетняк, повідомила про ворожий "приліт" поруч з її будинком.
У ніч проти 27 грудня російські окупанти масовано обстріляли Україну. Співачка TAYANNA говорить, що поруч з її будинком поцілив "Шахед". На щастя, ніхто не постраждав. Проте будинки загорілися, що їх досі гасять.
"Просто прилетів "Шахед". Це якесь пекло. Тут все ще досі вибухає, бо будинки на газу", - ділиться співачка.
TAYANNA також звернулась до фанів по допомогу. Артистка говорить, що "приліт" був також поруч із будинком для літніх людей. Наразі їх евакуюють. TAYANNA ж поділилась, що нині вкрай необхідні ковдри, одяг, взуття. Тож, вона попросила фанів, у кого є змога, допомогти з цим.
"У мене тут біля будинку просто "приліт" і біля будинку літніх людей. Зараз ми евакуюємо всіх дідусів, бабусь. І зараз дуже потрібно одяг, взуття, ковдри - все що маєте! Бо людей 20. Будь ласочка. Малоземельна 14/1", - звернулась співачка.
