TAYANNA пожалілася на серйозну залежність та як долала її: "Відрізала себе від усіх друзів"

TAYANNA

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Українська співачка TAYANNA, справжнє ім'я якої Тетяна Решетняк, розповіла про труднощі в особистому житті.

Виконавиця відверто поділилася подоланням складного шляху. У подкасті "Людині потрібна людина" TAYANNA заявила, що протягом двох років боролася з проблемами ментального здоров'я. Зокрема, працювала з травмами під час психотерапії. У результаті зірка виявила у себе проблему залежності у стосунках. Тому зважилася на кардинальні рішення й відрізала себе від найближчого оточення на певний час, щоб тримати фокус на собі.

"Коли я потрапила на психологічну групову терапію. Там я побачила дуже багато своїх травм за короткий проміжок часу, що я не могла їх винести. Я була в суцільному болі й на дні. Я абсолютно відрізала себе від усіх найрідніших друзів, майже ні з ким не спілкувалася. Було дуже важко. Ніколи не могла подумати, що людині може бути так зле психологічно", — розповіла Решетняк.

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TAYANNA / © instagram.com/tayanna_reshetnyak

У процесі роботи з психотерапевтом артистка фокусувалася на страхах і дослідженні внутрішнього "я" і долала проблему залежності від людей. Врешті, поступово стан TAYANNA почав покращуватися. Утім, за словами співачки, вона досі на шляху вдосконалення й боротьби з травмами та внутрішнім критиком.

"Я пішла на індивідуальну практику й ми почали розбирати з самого дна. Тому почала вивчати хто я, що мені потрібно, де мої кордони, бо виявилося, що у мене їх не було. І я почала себе відбудовувати. Два роки кожного дня я працювала над собою. Я зрозуміла, що у мене дуже сильна залежність від людей. І у мене був дуже сильний критик, над яким я досі працюю. Мені було важко, але до цих пір я ходжу до психолога, бо є сильні патерни", — зізналася виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно співачка Маша Кондратенко відверто заявила про травми, які отримала після співпраці з продюсерами.