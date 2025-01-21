TAYANNA пожалілася на проблеми зі здоров'ям: "Жорстко потріпав мене минулий рік"

Українська співачка TAYANNA, справжнє ім'я якої Тетяна Решетняк, пожалілася на проблеми зі здоров'ям.

В Instagram-stories артистка зізналась, що минулий рік для неї видався нелегким. Співачка говорить, що нині просто виснажена. Тож, на тлі втоми у виконавиці виникли проблеми зі здоров'ям, які не минають, а організм просто відмовляється повноцінно працювати.

Хвороба TAYANNA дала ускладнення на горло та ніс. Співачка зізнається, що наразі навіть нові пісні писати не може. Однак виконавиця сподівається, що хвороба незабаром мине, а вона ж почуватиметься значно краще та знову повернеться до роботи.

"Хворобо, йди геть вже! Жорстко потріпав мене минулий рік так, що тіло відмовляється працювати вже. І ускладнення саме на горло, ніс і не можу навіть пісні писати", - пожалілася співачка.

TAYANNA / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

Також в Instagram-stories TAYANNA показала, який зараз має вигляд. На знімку артистка позувала в піжамі та була доволі втомленою. Однак вона піклувалася про свій зовнішній вигляд та робила патчі під очима.

Нагадаємо, нещодавно акторка Дар'я Петрожицька жалілася на проблеми зі здоров'ям. Також артистка розповіла про тяжкий період в її житті.

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