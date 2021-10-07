TAYANNA про свої нові стосунки: "Не можу сказати, що все класно"

Зірка натякнула на непрості стосунки з бойфрендом.
Українська співачка TAYANNA вже пів року зустрічається з чоловіком, якого звуть Олександром.
Проте, хто він такий, зірка тримає в секреті. Та в програмі "ЖВЛ" Тетяна зізналась, що в пари не такі ідеальні стосунки, як їй хотілось би.
"Я можу сказати, що я закохана. Проте, сказати, що в мене є суцільна гармонія, і я впевнена в завтрашньому дні, все так стабільно і класно – я не можу", - говорить артистка.
Однак TAYANNA мріє вийти заміж та народити дітей. Тим більше, як зазначила артистка, для неї дуже важлива родина.
"Для мене в пріоритеті сім'я. Дитина, чоловік, мама та тато - вони завжди будуть зі мною. А от кар'єра… Сьогодні є - а завтра немає", - поділилась зірка.
Повні випуски ЖВЛ дивіться на 1+1 video.
Читайте також: