TAYANNA про свої нові стосунки: "Не можу сказати, що все класно"

TAYANNA про свої нові стосунки: "Не можу сказати, що все класно"

Зірка натякнула на непрості стосунки з бойфрендом.

Українська співачка TAYANNA вже пів року зустрічається з чоловіком, якого звуть Олександром.

Проте, хто він такий, зірка тримає в секреті. Та в програмі "ЖВЛ" Тетяна зізналась, що в пари не такі ідеальні стосунки, як їй хотілось би.

TAYANNA з новим бойфрендом / instagram.com/tayanna_reshetnyak

"Я можу сказати, що я закохана. Проте, сказати, що в мене є суцільна гармонія, і я впевнена в завтрашньому дні, все так стабільно і класно – я не можу", - говорить артистка.

TAYANNA з новим бойфрендом / instagram.com/tayanna_reshetnyak

Однак TAYANNA мріє вийти заміж та народити дітей. Тим більше, як зазначила артистка, для неї дуже важлива родина.

"Для мене в пріоритеті сім'я. Дитина, чоловік, мама та тато - вони завжди будуть зі мною. А от кар'єра… Сьогодні є - а завтра немає", - поділилась зірка.

Повні випуски ЖВЛ дивіться на 1+1 video.

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