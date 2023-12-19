TAYANNA прокоментувала свій дует з Вірою Брєжнєвою і відповіла, як відреагувала на хейт

Українська співачка TAYANNA прокоментувала нещодавній вихід пісні "Вишиванка" у дуеті з виконавицею Вірою Брежнєвою.

Так, артистка розповіла історію, як зародилася ідея заспівати з Вірою разом. Ба більше, TAYANNA зізналася, що сама стала ініціаторкою дуету з Вірою.

"Є люди, які багато говорять, і є люди, які багато роблять. Моя ідея була заспівати разом. Я написала їй і кажу: "Я придумала проєкт, хочу українські пісні співати". А вона каже: "Класно! Давай!". І вона обрала цю пісню "Вишиванка", – розповіла TAYANNA в програмі "Пекельні Борошна".

Також вона відповіла, як відреагувала на хейт українців після появи такого неочікуваного об'єднання з артисткою. TAYANNA запевнила, що її це аж ніяк не зачепило, бо вона завжди "слухає серцем і ніколи не читає коментарі хейтерів".

TAYANNA / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

"Від хейту ніхто не застрахований. Слухати серце – ось моя позиція. Людина, яка пише негативний коментар, – це просто нещасна людина, і все. Тому що коли людина щаслива, вона не буде бажати комусь поганого. Її фокус уваги й акценти будуть на іншому, а не на негативі", – пояснила співачка.

Нагадаємо, нещодавно TAYANNA розповіла про стосунки її російського ексобранця з їхнім 11-річним сином. А також поділилася, де проживає батько її сина зараз.

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