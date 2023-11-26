TAYANNA прокоментувала виступ на весіллі скандального блогера-організатора "п'яних вечірок" у Києві

Українська співачка TAYANNA вперше прокоментувала свій виступ на весіллі скандального блогера з Івано-Франківська Олега Захарова, який є одним із організаторів "п'яних вечірок" у Києві, де вчиняли проти дівчат сексуальне насильство.

Зокрема, скандальний блогер відгуляв весілля на початку жовтня. Захаров святкував з розмахом: розкидався грошима, читав реп і запросив відомих артистів. Гостей розважала співачка TAYANNA. Захаров сам у своїх соцмереж опублікував відео, де видно виступ виконавиці.

TAYANNA виступила на скандальному весіллі / Фото: скриншот з відео

Після оприлюднення ролика на співачку посипався шквал критики в Мережі. Однак сама TAYANNA обрала мовчазну позицію. Майже через два місяці для проєкту "Неймовірна правда про зірок" співачка пояснила, як опинилася на скандальному весіллі.

За словами виконавиці, артисти не завжди знають, до кого їдуть виступати, а також не можуть перевірити всю інформацію.

"Я на хейт не звертаю уваги, тому що він є, був і буде завжди. Людям просто треба зрозуміти одну річ, що артист – він не є Шерлоком Голмсом. І коли артист їде виступати, то він навіть деколи не знає, куди він їде", - прокоментувала артистка.

TAYANNA виступила на скандальному весіллі / Фото: скриншот з відео

Зазначимо, у лютому цього року розголосу набула справа про блогерів з Івано-Франківська, які у Києві організовували вечірки, де дівчат споювали алкоголем, накачували наркотиками та вчиняли проти них насильницькі дії. Блогерів затримали поліцейські, однак двох із них випустили з СІЗО під заставу.

Нагадаємо, нещодавно співачка Оля Полякова потрапила у скандал через виступ на скандальному весіллі колишніх прокурора і співробітниці ДБР. Виконавиця тоді пояснила, що гадки не мала, до кого їхала виступати. Також артистка витратила свій гонорар на благодійність.

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