TAYANNA розкрила правду про відсутність в житті її сина батька-росіянина і відчуття провини

Співачка розійшлася з батьком Даніеля понад п’ять років тому через зраду.

TAYANNA

TAYANNA / © instagram.com/tayanna_reshetnyak

Українська співачка TAYANNA розповіла про болісну відсутність батька у житті її сина Даніеля.

Так, ексчоловік зірки, російський саундпродюсер Єгор Гліб нечасто проявляє ініціативу для спілкування з нащадком. І, за словами артистки, це неабияк повпливало на становлення юнака у підлітковому віці. Зараз Даніелю 13 років і TAYANNA говорить, що робить все можливе зі свого боку, аби хлопець зростав у гармонії.

«Не можу закрити фігуру тата. Я не мужик. Я можу бути сильною, але це не чоловіче проявлення — коли треба підвищити голос, наприклад. Я замислювалася, що це його душа й моя обрали таке життя. Тобто він навчиться. Це може бути чи мій чоловік, який з’явиться, чи друг, чи тренер, який дасть цю чоловічу енергію. Я роблю все, що можу», — зазначила співачка в інтерв’ю Лєрі Татарчук.

TAYANNA з сином / © instagram.com/tayanna_reshetnyak

Проте кризових ситуацій і напруження у стосунках зіркової мами з сином уникнути не вдалося. Виконавиця пригадала, як свого часу Даніель дорікав їй відсутністю стосунків і рисами характеру. Та потім, говорить TAYANNA, вона вийшла зі стану напруження та просто прийняла обставини. Зокрема, усвідомила, що треба рухатися далі й не триматися за докори сумління.

«Колись я мала сильне відчуття провини, що я виховую сина сама, не змогла зберегти сім’ю й вийти заміж. Напевно, ходила два роки з думками, що я жахлива мама. Десь з семи до дев’яти його років. Мені (син — прим. ред.) постійно казав, що я постійно не можу собі мужика знайти й маю такий характер, що навіть пів року не можу з ним прожити. І я потім від себе відчепилася й прийняла усе. Я закриваю всі його матеріальні й душевні потреби як мама, я його люблю. У нас база закрита», — наголосила зірка.

Зрештою, час розставив все на свої місця. TAYANNA чесно зізналася, що їм з сином обом вдалося нормалізувати стан і зараз криза вже в минулому.

«Даніель схуд, він став спокійнішим. У нього й у мене припинили підійматися ці питання. Я зрозуміла, що коли ти йдеш у спротив — ти ніби борешся з невидимими силами. Тож треба віддатися ситуації, але не здатися», — додала співачка.

